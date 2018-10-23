Günümüz otomobillerinin teknolojisinden bir hayli ileride olan Model S, sadece bir tablet ve bir telefon ile çalındı.

Olay İlgiltere'de meydana geldi. Bir firmanın yüksek düzey yöneticisi olan Antony Kennedy, 9 ay önce kendine $58,000 dolar karşılığında ikinci el bir Model S aldı.

Antony'nin açıklamlarına göre bir pazar akşamı evinin bahçesine iki adam geldi. Çantasından bir tablet çıkaran hırsız, "passive entry" denilen bir sinyali ele geçirdi. (Bir tür anahtarsız çalıştırma. Bu sayede anahtar cebinizdeyken bile kapıların kilidi otomatik olarak açılıyor.) Hırsız bu işlemi otomobilin beynine bağlanarak yaptı. Görüntülere göre hırsız, şarj kablosunu çıkartırken oldukça zorlanmış.

Antony Twitter üzerinden Elon Musk'dan yardım istedi ve ardından güvenlik kameralarının görüntülerini Youtube'da yayınladı. 2 gün içinde 300.000'den fazla izlenen video, Tesla forumlarında da oldukça popüler bir hale geldi.

Bu sabah aracım çalındı. Bu olay sadece bir tablet ve bir telefon ile yapıldı. Hırsızlar anahtarsız giriş menzilini evimden bahçeye kadar uzattılar. Anlıyorum PIN'i aktif hale getirmeliydim ama keşke yaptıkları iş onlar için daha zor olsaydı.

2 Ay Önce Aynı Olay Olmuş

Olayın iyice duyulmasının ardından İngiltere'de 2 ay önce aynı türden bir hırsızlık olduğu da ortaya çıktı. Tesla'sı çalınan bir vatandaş Antony'e ulaştı ve bilgi verdi. Hırsızların aynı kişiler olabileceğinden şüpheleniliyor.