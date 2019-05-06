Tesla Model S'in Tekneye Dönüştüğü Şaşırtıcı Video

Bir Tesla Model S, derin bir su baskınının içine daldı ve başarılı bir şekilde çıkmayı başardı.

Sedan gibi düşük gövdeli bir otomobilden neredeyse yarım metre yüksekliğindeki bir suyun içinden geçmesini beklememelisiniz. Yine de bazı çılgın şoförler, çılgın otomobiller ile bir araya gelince ortaya alışılagelmedik sonuçlar çıkabiliyor.

Birleşik Devletler’in Texas eyaletinde yaşayan Richard Richter adlı bir Twitter kullanıcısı, oldukça ilginç bir video paylaştı. Videoda bir Tesla Model S, su basmış bir sokağın ortasından salına salına geçiyordu.

Tesla Model S gibi düşük profilli bir otomobil ile böylesine derin bir suyun içinden geçmek pek de akıllıca değil. Zira videoyu çeken kişi de Tesla Model S sokağa girdiğinde ‘lost his mind’ (aklını kaçırmış) diyor. Sonuçsa oldukça şaşırtıcı.

Geçtiğimiz yıllarda yine bir Tesla otomobilin derin bir su birikintisinden başarılı bir şekilde geçtiği videosu internete düşmüş, CEO Elon Musk konuyla ilgili olarak, ‘Bunu önermiyoruz ancak Model S kısa süreliğine bir tekneye dönüşecek kadar iyi yüzebiliyor’. demişti.