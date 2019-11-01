Tesla'nın bundan yaklaşık 2 hafta önce Nürburgring'de test sürüşüne çıkardığı Tesla Model S Plaid, bir kez daha pistte görüldü. Yine Nürburgring'e çıkan Tesla Model S Plaid, bu sefer agresif bir body kit'e sahip olarak görüntülendi.

Yeşil Cehennem lakaplı zorlu Nürburgring pistinde daha önce de boy göstermiş olan Tesla Model S Plaid, bir kez daha aynı pistte görüntülendi. Porsche'nin Taycan Turbo S ile kırdığı 7 dakika 42 saniyelik 'Nürburgring'in en hızlı elektrikli otomobili' rekorunu kırmak için pistte daha önce turlamış olan Tesla Model S Plaid, bu sefer daha farklı bir görünümle kendini gösterdi.

Tesla, yeni Model S ile birlikte resmi olmayan kayıtlara göre 7 dakika 23 saniye ile Porsche Taycan Turbo S'nin rekorunu geride bırakmıştı. Bu resmi olmayan denemeden sonra Elon Musk, yeni bir Tesla Model S prototipinin piste çıkacağı sözünü vermiş ve Tesla Model S Plaid prototipi piste çıkmıştı. Piste çıkan prototip, standart bir görünüme sahipti ve rekor kırmak yerine ilginç ve ani manevralar yaparak yol tutuşunun sağlamlığını kanıtlayacak nitelikte bir tur atmıştı.

Pistte görülen Tesla Model S Plaid, agresif bir body kit ile donatıldı:

Casus fotoğrafçılar tarafından görüntülenen Tesla Model S Plaid, oldukça şık ve bir o kadar da agresif bir görüntüye sahip. Önceki modele göre Tesla Model S Plaid'de bir adet arka difüzör görülüyor. Bunun yanı sıra bir de arka kanat eklenen otomobilin önünde ve yanlarında da bazı tasarım öğeleri bulunuyor.

Üzerine eklenen body kit ile güzel bir görünüm elde eden Tesla Model S Plaid, aynı zamanda aerodinamik iyileştirmeler de kazanmış oldu. Söylentilere göre yaklaşık 800 beygirlik bir güce sahip olan Tesla Model S Plaid, bu aerodinamik özellik eklentileri ile birlikte Porsche Taycan'ın 7 dakika 42 saniyelik rekorunu kolayca kıracak. Elon Musk, yeni Tesla Model S Plaid'in 7 dakika 5 saniyelik hızlı bir tur atabileceğine inandığını belirtiyor.

Tesla Model S Plaid'in pistteki videosunu buradan izleyebilirsiniz: