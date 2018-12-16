Elon Musk Tesla'yı ilk kurduğu zaman, halkın elektrikli otomobil algısını değiştirmek istedi. Bir zamanlar yavaş olan elektrikli arabalar, belki de Tesla sayesinde günümüzün en hızlılarından.

Amerikalı şirketin ürettiği ilk araba olan birinci nesil Roadster'dan sonra bir aile sedanı olan Model S gelmiş ve kendisinden çok bahsettirmişti. Model S'in en temel modeli olan 75D, 75 kWh'lik bataryalara sahipken 420 kilometrelik menzil sunuyor. Elbette en temel olması demek, aynı zamanda "en yavaş" olması da demek.

Burada yavaştan kastımız ise sadece şirketin diğer araçları ile kıyaslamamızdan kaynaklanıyor. Çünkü Model S 75D'nin 0-100 süresi, sahip olduğu elektrik motorlarının ürettiği 659 newtonmetrelik tork ve 362 beygirlik güçle, sadece 4.2 saniye. Bununla beraber, bu model drag yarışlarında tercih edilen Tesla'lardan değil.

Arabalarla ilgili içerik üreten Top Gear ise, yapacağı yarışta tam olarak bu sebepten dolayı Model S 75D'yi seçti. Üreticinin son videosunda Tesla'nın karşısında, çıktığında herkesi şaşırtan bir araç olan Kia Stinger GT S var.

Güçlü otomobil denildiğinde akla gelen isimlerden biri olmayan Kia, Stinger'ı çıkardığında beklentileri aşmış ve performanslı sedan pazarına iyi bir giriş yapmıştı. Profesyonel yorumcular, Stinger'ın 3.7 litrelik Twin Turbo V6 motorunun ürettiği 510 Nm'lik torkun ve 365 beygirlik gücün beklemedikleri kadar iyi olduğunu söylemişti. Bu değerler ise Kia'ya 4.7 saniyelik bir 0-100 süresi sağlıyor.

Videoda da görebileceğiniz üzere her ne kadar Stinger GT S başarılı bir iş çıkarmış olsa da Tesla'nın en yavaş arabası 75D'yi yenmeye yetmiyor. Kia, Tesla'dan daha fazla beygir gücüne sahipken, Tesla'nın elektrikli motorlarının ürettiği anlık tork arabanın yarış boyunca önde kalmasına önemli ölçüde yardımcı oluyor.

Top Gear'ın Tesla Model S 75D'yi ve Kia Stinger GT S'i karşı karşıya getirdiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.