Tesla, Model S ve X'in Üretim Saatlerini Azaltıyor

Reuters'da yayınlanan habere göre Tesla, Model 3 ve Model X'in düşük fiyatlı versiyonlarının üretimini arttırmaya karar verdikten birkaç gün sonra aldığı kararla, verimliliği arttırmak için yüksek fiyatlı Model S ve Model X'in üretim saatlerini azaltacak.

Şirketin CEO'su Elon Musk, 2019'un başlarında Tesla'nın artık Model S ve Model X'in 75 kWh versiyonlarının üretimi için hızlandırma kararı almayacağını duyurmuştu. Bugün Reuters tarafından paylaşılan habere göre bir Tesla sözcüsünün elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sene başında aldığımız karar sonucunda yaşanan değişimle birlikte üretim hatlarımızda verimlilik düzenlemeleri yapıyoruz. Model S ve Model X'in üretim saatlerini azaltma kararı aldık."

Kaliforniya merkezli şirket, geçtiğimiz günlerde iş gücünde %7 azalmaya gittiğini açıklamıştı. Şirket bu küçülmeyle birçok personelini işten çıkarmıştı. Ayrıca Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla araç satışında kullanılan referans sistemini sonlandırmıştı.

Tesla sözcüsünün elektronik postasındaki 'yapılan bu değişikliklerin devam eden iyileştirmeler ile birlikte, şirketin gelecekteki üretim kapasitesini arttırmasına yardımcı olacağı' ifadesi dikkat çekti.

Şirketin CEO'su Elon Musk ise yaşanan bu durum hakkında "ABD'deki vergi indirimi tekrar yarıya düştüğünde, Model 3'ün düşük fiyatlı versiyonlarına duyulan ihtiyaç, Temmuz ayından daha da büyük olacak" ifadelerini kullandı. Yapılan bu üretim azaltma hamlesi sonrası Tesla'nın hisselerinin %5,1 gerilediği görüldü.