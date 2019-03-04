Elon Musk Açıkladı: Tesla Model Y, 14 Mart'ta Tanıtılacak

Twitter üzerinden bir takım açıklamalarda bulunan Elon Musk, şirketin yeni elektrikli otomobili Model Y, elektrikli kamyonet ve 3. nesil şarj istasyonunun ne zaman tanıtılacağını duyurdu.

21. yüzyılın en tartışmalı iş adamı ve girişimcilerinden biri olan Elon Musk, Twitter üzerinden çok önemli bir duyuru gerçekleştirdi. 14 Mart tarihinde Los Angeles’taki tasarım stüdyosunda bir lansman etkinliği düzenleyeceklerini belirten Musk, bu etkinlikte şirketin kurulduğu 2003 yılından bu yana 5. elektrikli aracı olacak Tesla Model Y’nin tanıtılacağını belirtti.

Musk’a göre Model Y, Tesla’nın şu anki en uygun fiyatlı otomobili olan Model 3 ile parçalarının yaklaşık %75’ini paylaşacak. Bununla birlikte Model Y, Model 3’ten %10 daha büyük ve %10 daha pahalı olacak. Model Y, Tesla’nın diğer SUV’lerinde gördüğümüz ‘Falcon Wing’ kapı modeline sahip olmayacak.

Musk, aracın teknik detaylarının ve fiyatlandırmasının lansman etkinliğinde duyrulacağını belirtti. Ayrıca Tesla, lansman etkinliğinde Model Y için test sürüşü imkanı da sunacak. Bu durum, Tesla’nın Model Y için birkaç üretim öncesi prototip oluşturduğu anlamına geliyor. Model Y’nin 2020 yılında Tesla’nın üretim hacmine girmesi bekleniyor.

Elon Musk’ın gerçekleştirdiği bir diğer önemli duyuru ise şirketin elektrikli kamyoneti ile ilgili. Yük taşıma sektöründe önemli bir gelişme olarak görülen Tesla elektrikli kamyonet, bu yılın ilerleyen dönemlerinde resmen tanıtılacak. Ayrıca 350kW şarj gücüne sahip olması beklenen Tesla’nın 3. nesil Supercharger şarj istasyonu, gelecek hafta resmen tanıtılacak.