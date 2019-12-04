Çekme Kancası Bulunan Tesla Model Y Prototipi Görüntülendi

Tesla, ilk kez Model 3’te vaat ettiği çekme kancasını sadece Avrupa’da piyasaya sürmüştü. Ortaya çıkan yeni bir görüntü ise Model Y’de de çekme kancası olacağını gösteriyor.

Tesla, Model X ile beraber kayda değer bir çekme kuvveti sunan ilk elektrikli aracı insanlara sunmuştu. Model X, yaklaşık 2250 kg ağırlık çekebilecek kuvvete sahipti. Model X dışında Model 3 gibi orta boy sedanlar için de çekme kuvvetli önemli bir özellik olarak görülüyor.

Model 3 sahipleri, kuvvetli olduklarını düşündükleri araçlarında çekme kancası olmamasını eleştiriyorlar. Elon Musk, yıllar önce Model 3’ün çekme kancası olacağını duyurdu ve Model 3 için çekme kancasını araçlara ekledi. Ancak ABD ve Kanada’da değil; Avrupa’da satışa sunulan Model 3’lere çekme kancası eklendi.

Önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak Model Y için de kullanıcıların çekme kancası beklentisi var. Model Y için ön sipariş veren insanlar, Tesla’nın bu araca çekme kancası yerleştirmesini bekliyor. Model Y’yi bekleyen insanların beklentilerinin karşılıksız olmadığını gösteren bir fotoğraf, bugün yayınlandı. Ortaya çıkan bir Model Y fotoğrafında aracın bir çekme kancasına sahip olduğu görülüyor.

Çekme kancası olan prototipinin görüntüsü yakalan Model Y, geçtiğimiz Mart ayında ayında duyurulmuştu. Gerçekleştirilen etkinlikte Model Y’nin tam dolu şarjla 480 km yol alabileceği açıklanmıştı.

Tesla’nın yeni araçlarından olacak Model Y’nin üretiminin 2020’nin sonbaharında başlaması bekleniyor. Tesla’nın tedarik zincirlerinden gelen raporlar, şirketin Model Y siparişleri için zaman çizelgelerini hızlandırdığını gösteriyor.