Tesla'nın 2020 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni SUV'u Model Y, trafikte görüntülendi. Aracın üzerinde görülen sensör ve ölçüm aletleri, Model Y'nin otonom sürüş özelliğinin olacağını gösteriyor.

Son birkaç yılın en çok konuşulan otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Tesla, hem elektrikli hem de otonom araçlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şirketin bir süredir yeni araçlar üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu ve şimdi Tesla'nın 2020 yılında piyasaya süreceği "Model Y" isimli yeni aracı, trafikte yapılan test sürüşünde görüntülendi.

Model Y, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir yolda ortaya çıktı. Dikkatli bir şoför tarafından fark edilen ve video kaydına alınan aracın üzerindeki ekipmanlar dikkatlerden kaçmadı. Tesla Model Y'nin üzerine yerleştirilmiş olan bu ekipmanlar, aracın otonom sisteminin test işlemleri ve diğer ölçümlerin yapılabilmesi için kullanılıyordu.

Karşınızda Tesla Model Y

Tesla Model Y'nin hangi donanımsal özelliklere sahip olacağı net bir şekilde bilinmiyor. Ancak bu yeni aracın SUV tipinde olduğu ve geniş bir iç hacme sahip olacağı görüntülerden anlaşılabiliyor. Uzmanların tahminlerine göre bu araç yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olacak ve 7 kişilik versiyonları da satışa sunulacak. Ancak bu verilerin netleşmesi için Tesla tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Aracın bu haliyle yollarda olması, Tesla'nın Model Y ile ilgili çalışmalarının çok büyük bir bölümünü tamamladığını ve artık son çalışmaların yapıldığını gözler önüne seriyor. Çünkü Tesla, Model 3'ün de piyasaya çıkış tarihine yakın bir süre kala da yeni aracını yollarda test etmişti. Yapılacak olan testlerin ve diğer ölçümlerin başarılı olması halinde de Model Y, piyasaya sürülmek için hazır bir hale gelmiş olacak.

İşte Tesla Model Y'nin trafikteki görüntüsü