Tesla ABD’de Model 3'ün teslimat tarihlerini yaklaşık 4 hafta uzattı. Siparişler ilk verildiğinde, araçlar 2 ila 4 hafta içinde teslim ediliyordu ancak şimdi bu süre 6 ila 8 hafta arasında değişiyor.

Gecikme kelimesi ilk okunduğu zaman genellikle kötü bir anlam ifade edebiliyor ancak bu gecikme, Tesla’nın geçmişte de yaşadığı üretim problemlerinden kaynaklanmıyor. Şirket sözcüsü teslimat tarihlerini zaman zaman sipariş hacmine göre ayarladıklarını ve bu sefer arzın talep sayısından fazla olduğunu belirtti.

Tesla Model 3 “Standard Range Plus” paketiyle donatılmış araçların da teslimat tarihleri 2 hafta kadar uzatıldı. Bununla birlikte aracına daha kısa sürede sahip olmak isteyen sürücüler 2.000 dolar karşılığında bu hizmeti alabilecekler.

Tesla, yeni Standart Model 3 için ne kadar sipariş verildiğine dair bir açıklamada bulunmadı. Bu yüzden ne kadar talebe denk geldiğini ölçmek zor. Şirketin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde 2019'un ortasına kadar Model 3 üretiminin tepe noktasına ulaşmayı beklemediklerini belirtmişti. Bu nedenle önümüzdeki birkaç ay Model 3 teslimatları için uzun bekleme süreleri olacak gibi görünüyor.