Klasik oyunların tamamını orta konsolda yer alan büyük ekranda oynayabileceksiniz.

Eski atari oyunlarını seviyor musunuz? O zaman bu haber tam size göre. Birkaç hafta önce Elon Musk, attığu bir tweet ile atari oyunlarını araç içinden oynayabileceğinizi duyurmuştu. Bu sistem Tesla modelleri için kullanılabilir duruma geldi. Centipede, Missile Command, Lunar Lander, Asteroids ve diğer klasikleri direksiyondaki tuşlar yardımı ile oynayabileceksiniz.

Bu sistemin otomobil hareket halindeyken çalışmayacağını da söylemek gerek. Fakat büyük bir şehirde yaşıyorsanız ve bir Tesla sahibiyseniz, trafik her sıkıştığında kendi eğlencenizi yaratabileceksiniz. Elon Musk, olası kazaları önlemek için sistemin sadece araç hareketsiz durumdayken çalışacağının da altını çizmişti.

Geçtiğimiz Hafta Bir Güncelleştirme Daha Yayınlanmıştı

Geçtiğimiz hafta milyonlarca kişinin yaşadığı bir bölgede etkili olan Micheal Kasırgası sonrası insanlar kasırganın etkili olduğu bölgelerden kaçmaya başlamıştı. Tesla, Model S ve X araçlar için pil kapasitesini arttıran bir güncelleme yayınlama kararı almıştı. Bu güncelleme ile araçların menzili 50 ila 70 km arasında artmış ve araç sahipleri fırtınanın etkili olduğu bölgeden kaçmasına yardım etmişti.