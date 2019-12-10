Tesla’nın Motor İzolatörüne Türk Şirket Talip Oldu

Türk sanayisinin en büyük şirketlerinden biri olan Hassan Tekstil, bu ayın başında 12 milyon euroluk yatırımla kurduğu yeni üretim hattında aralarında Elon Musk’ın şirketi Tesla’nın da olduğu dünyaca ünlü otomobil markalarına motor izolatörleri üretecek.

Otomotiv alanında yolcu, bagaj ve motor bölmesi ile koltuk bileşenlerini üreten Hassan Tekstil, sektördeki ağırlığını artırmak için 12 milyon euro değerinde bir yatırıma imza attı. Mevcut eski hatlarında sınırlı kapasite ile ürettiği motor izolatörü ürünleri üretimini yıllık 74 milyon araca ürün sağlayacak seviyeye çıkaran Türk şirket, hem sektördeki itibarını hem de müşteri ağını artırmayı başardı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, yeni ürünleri ile birlikte Çin pazarına yelken açacaklarını belirtti. Çin’de kendi ürün gruplarını satan iki firmanın olduğunu söyleyen Şişman, “Biz de bu ürünle gireceğiz. Grubumuzun ürün yelpazesinin yüzde 55’i ihraç ediliyor. Bunun yüzde 73’ünü otomotiv ürünleri oluşturuyor. 2000 yılından bu yana Çin hayalim vardı. Orada olmayan bir ürünü Çin’e satacağız ve çok büyük bir keyif olacak bizim için” ifadelerini kullandı.

Pek çok dünya markasına motor izolatörü ihraç ediyor

Şu anda BMW, Ford, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Porsche, Nissan, Peugeot ve Dacia gibi dev markalara motor izolatörü ürünleri ürettikleri bilgisini paylaşan Hassan Tekstil Genel Müdürü, “Bununla birlikte 2020 yılında da ilave olarak Tesla, Jaguar ve Volkswagen’in de dahil olmasını bekliyoruz. Ayrıca yerli otomobil projesinde de Hassan Tekstil ürünlerinin kullanılması yönünde görüşmelerimiz sürüyor. Bu aracın taban, bagaj ve tavan halısını üretmek konusunda çok istekliyiz” dedi.

Sanayideki dijital dönüşüme uygun olarak dizayn edilen 12 milyon euroluk yeni bir hat yatırımı yapan şirket, 2018 yılındaki toplam cirosunun yüzde 1.73’ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırmıştı. Hassan Tekstil’in patentini aldığı teknolojiler arasında klima sistemine alternatif olarak geliştirilen ısıtmalı taban halısı da bulunuyor. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, motor izolatörlerinin yanı sıra bu konuda da Hassan Tekstil’in çözümüne başvurabilir.