Tesla, New Mexico'da karşılaştığı bir yasakla mücadelede ilginç bir yöntem seçti. Eyalet yasasına karşı geldiği için açmak istediği servis merkezini açamayan Tesla, eyalet yasasından muaf olan kabile topraklarında merkez açtı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde uygulanan yasalar, otomobil üreticilerinin eyaletteki tüketicilere doğrudan satış yapmasını yasaklıyor. Bu garip yasak, araç sahiplerinin araç bakımı ya da herhangi bir servis hizmeti için farklı eyaletlere gitmelerine sebep oluyor. Tüketiciye verdiği zararın yanında yasak aynı zamanda otomobil üreticileri için de sorun anlamına geliyor.

Ancak Tesla, sistemdeki açıktan faydalanan kurnazca bir hamle ile bu yasağı delmeyi ve New Mexico'da bir servis merkezi açmayı başardı. Şirket, merkezi açmak için kabile topraklarını seçti. Tesla, topraklarında tesis açtığı kabileye aynı zamanda sosyal bazı konularda destek de sağlayacak.

Kabile toprakları eyalet yasalarına tabi değil:

Tesla'nın New Mexico'da servis merkezi açmasına olanak sağlayan bu durumun kaynağında, kabile topraklarının eyalet yasalarından muaf olması durumu var. Bu durumu Nambe kabilesi ile işbirliği içerisinde bir fırsata çeviren Tesla, kabile toprakları içerisinde tesis açarak eyalet yasasını etkisiz hale getirmeyi başarmış durumda. Tesla'nın yeni servis merkezi, bölgede 7,000 metrekarelik dev bir tesis ve eyalette yaşayan Tesla sahipleri için büyük bir kolaylık anlamına geliyor.

Nambe Pueblo Valisi Phillip Perez ve diğer yetkililer, özellikle iklim krizi mücadelesinde elektrikli araçların önemini ve Tesla'nın buradaki rolünü vurguladıkları açıklamalarında gelişmeyi 'tarihi bir an' olarak nitelendiriyor. Tesla ayrıca Nambe kabilesinde çocukların eğitimine destek bursları da sağlayarak bölgenin gelişimine farklı bir yönden de katkı sağlamış olacak.