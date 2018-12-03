Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Çin'de inşa ettiği dev fabrikaya iş başvurusu yağdı.

Elektrikli araç üretiminde dünyada en popüler ve tercih edilen marka olan Tesla, üretimleri için dünya genelinde kurduğu dev fabrikalarına bir yenisini daha ekliyor. Tesla'nın Gigafactory adını verdiği devasa yüz ölçümlerine sahip fabrikalarından biri de, Çin'de inşa ediliyor.

Çok yakında faaliyete geçecek olan bu fabrika için, Tesla bir işe alım etkinliği düzenledi. Şangay'da düzenlenen etkinliğe katılım beklenenden o kadar fazlaydı ki, yetkililer mecburen belirlenen saat aralığını genişletmek zorunda kaldılar.

ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlıkların da yoluna girmesiyle birlikte, bu sene araç satışlarının çok daha artması bekleniyor. Tesla, bu devasa fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte, bu sene 500.000 elektrikli otomobil üretmeyi hedefliyor. Fabrikada, markanın en çok rağbet gören modelleri olan Model 3 Sedan ve Model Y SUV'un üretiminin yapılması planlanıyor.