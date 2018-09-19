İngiliz bir tasarımcının hünerli ellerinden çıkan bir tasarım, henüz elektrikli motosiklet sektörüne el atmayan Tesla'ya rehber olacak cinsten bir etki bırakıyor.

Son günlerde çalkantılı bir dönem yaşasa da Elon Musk ve Tesla’nın elektrikli araç konseptine kazandırdığı yenilikleri tartışma konusu haline dahi getirmek haksızlık olacaktır.

Günümüzde diğer birçok otomobil devinin bu sektöre adım atmasında önemli bir rol oynayan Tesla, henüz motosiklet sektörüne yönelik bir girişimde bulunmasa da şirketin yakın takipçisi olan bir tasarımcının bu konuda oldukça parlak bir fikri var. Üstelik söz konusu fikir, bir tasarımcının zihninden çıkınca görsel olarak bizlerle paylaşması da bir hayli kolay oluyor. Karşınızda elektrikli kamyon dahi üreten ancak motosiklet üretmeyen Tesla’nın potansiyel elektrikli motosikleti.



Londralı tasarımcı Jans Slapins’in hünerli ellerinden çıkan bu tasarım, Tesla Roadster’ın etkilerini buram buram hissettiriyor. Slapins’in “Tesla Model M” adını verdiği tasarım, teorik olarak 150 kW’lık bir elektrikli motordan güç alıyor, Motorun içerisindeyse lityum-iyon bataryalar bulunuyor. Motorun daha sağlam bir yol tutuşuna sahip olması için ağırlık merkezinin bir hayli alçak bir noktada konumlandırıldığını gözlemlemek mümkün.

Diğer bir yandan aracın kullanacağı sürüş modlarını bile hesaba katan başarılı tasarımcı, Tesla Model M’nin cruise, standart, yarış ve eko modu olmak üzere dört farklı sürüş modunu içerisinde barındırıyor. Karbon fiber lastiklerle ağırlığı azaltılan tasarım motor, özellikle işlevsel süspansiyon sistemi ile göz dolduruyor. Tesla cephesinden henüz tasarıma yönelik bir cevap ya da açıklama gelmiş olmasa da İngiliz tasarımcının son derece gerçekçi ancak bir o kadar da fütüristik bir tasarıma imza attığını söylemek mümkün.