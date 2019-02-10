Tesla'nın Elektrikli SUV'si Model Y, Neden Başarılı Olacak?

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, çok da uzak olmayan gelecekte tanıtacakları elektrikli SUV Model Y'nin başarılı olacağından emin. Peki Tesla Model Y, bu potansiyel başarıyı neye borçlu olacak?

Teslarati'ye göre Elon Musk, Model Y'yi Model X'in parçalarını kullanarak nasıl seri üretime geçirebileceklerini ve yeni SUV'yi ABD ve Çin'e nasıl dağıtabileceklerini anlattı. Tesla'nın satışları söz konusu olduğunda ilk iki sırada yer alan bu iki ülke, Model Y'nin pazara hakim olmasında yardımcı olabilir.

(Konsept tasarım)

Şu anda ABD'deki SUV pazarında Toyota RAV4 birinciyken Nissan Rogue ve Honda CR-V, Toyota'yı takip ediyor. Daha önceki gözlemler dikkate alınıp Tesla'nın girmiş olduğu yerlerde piyasayı salladığı ve büyük başarılar elde ettiği düşünüldüğünde Tesla Model Y'nin de aynı şeyi yapmaması için bir sebep gözükmüyor.

Her ne kadar Tesla bir lüks elektrikli araba firması olsa da Model Y'nin şirketin diğer araçlarından daha uygun bir fiyata sahip olacağı doğrulanmıştı. Toyota RAV4'ün de başarısının büyük bir kısmının uygun fiyat etiketi olduğu düşünülünce Tesla'nın neden böyle bir yol izlemek istediği daha rahat anlaşılıyor.

Son olarak, Tesla'nın ABD'nin Neveda eyaletinde ve Çin'de kurduğu Gigafactory'lerin Musk'a gerekli cesareti verdiğini düşünüyoruz. Araçların bu fabrikalarda üretilecek olması, Model Y'nin piyasaya çıkar çıkmaz büyük bir etki oluşturmasına katkı sağlayabilir. Tesla Model Y'nin 15 Mart 2019'da görücüye çıkması bekleniyor.