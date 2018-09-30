Tesla'nın Kurucusu Elon Musk İstifa Ediyor

Borsa dolandırıcılığı suçlamalarının ardından CEO Elon Musk istifa ediyor. Şirkete ödeme yapacak olan Musk, artık şirketin yönetim kurulu başkanı olmayacak.

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa ediyor. Musk, aynı soruşturma kapsamında şirket adına toplam 40 milyon dolar ceza ödeyecek. 45 gün içerisinde istifasını verecek olan Musk, şirketin CEO’luğuna devam edecek.

Soruşturmayla ilgili yapılan açıklamaya göre Musk, davadaki suçlamaları kabul ya da reddetmeden kendisi ve şirketi adına 20’şer milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. CEO, gelecek üç yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığı için aday olamayacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonundan (SEC), Musk’ın Tesla hisselerini borsadan çekmek için mali kaynak bulduğuna dair açıklamasını yanlış bulması sebebiyle CEO’ya dava açtı.

Tweet’leriyle sansasyon yaratan Musk, 13 Ağustos’ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Tesla’yı hisse başına 420 dolar teklifle New York borsasından çekme planını yönetim kuruluyla paylaştığını bildirmiş. Musk, bu çekilmenin finansmanı olarak ise Suudi Arabistan varlık fonu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Şirketin kurucusu, 24 Ağustos’ta yönetim kurulu ve hissedarlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından şirketin borsadan çekilme kararını iptal ettiğini duyurmuştu. Musk’ın konuyla ilgili ilk açıklamasından bu yana şirket hisseleri yüzde 20 düştü; şirketin piyasa değeri ise 12.2 milyar dolar azaldı.