Tesla’nın Otonom Aracı Bir Robotu Ezdi (Video)

Tesla’nın otomatik pilotta seyahat eden aracı, yol kenarında “gezinen” bir robota çarparak “ölümüne” sebep oldu.

Dünyada ilk kez bir robot, bir başka robota karşı suç işledi. Las Vegas’ta yaşanan olayda Promobot’un masum bir V4 robotu, CES fuarı için gece alıştırmaları yaparken otonom bir Tesla tarafından ezildi.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan robot, tamir edilemeyecek şekilde zarar gördü. Böylece ilk defa otonom bir araç bir başka otonom araca karşı suç işlemiş oldu.

Başına, göğsüne, kollarına ve hareket platformuna ağır darbe alan robotun “öldüğü” firma tarafından açıklandı. Otonom Tesla’nın sürücüsü George Cald kazaya tanık oldu. Caldera, Tesla’yı otonom moda aldığını ve aracın hareket etmeye başlamasının ardından bir robotun önlerine çıktığını söyledi. Caldera, “Külüstürün üstesinden geleceğini düşündüm ama dümdüz ona çarptı. Çok üzgünüm, robot sevimli görünüyordu.” dedi.

Araç, kazadan 50 metre sonra durabildi. Normalde insanları tanıyıp onlarla iletişim kurabilen, üçüncü parti makinelerle haberleşebilen robot, Tesla’yla konuşabilmek için fırsat bulamamışa benziyor.

Promobot’un Gelişim Direktörü Oleg Kivokurtsev, çok üzüldüklerini ve robotu Philedelphia’dan buraya fuar için getirdiklerini söyledi. Kivokurtsev’in söylemlerine göre robot, kazanın ardından tamir edilemez duruma geldi.

Tesla CEO'su Elon Musk henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.