Elon Musk'ın her fırsatta dünyanın en güvenli otomobili olduğunu iddia ettiği Tesla, rüştünü bir kez daha ispatladı.

2018 yılında müdahil olduğu büyük kazayla tartışmaların odağında yer alan, buna karşın Elon Musk ve Tesla ekibi tarafından güvenilir olduğu her fırsatta dile getirilen Tesla'nın otonom pilotu, bu kez oldukça ustaca bir iş çıkardı.

İşte zincirleme kazanın önlendiği anlar:

Videoda da görebileceğiniz üzere otobanda düşük görüş açısında ilerleyen Tesla aracı, öndeki iki aracın kaza yapmasının ardından anında frenlere asılıyor ve zincirleme kazayı önlüyor.

Elbette yukarıda gördüklerimiz, belki de Tesla'nın bugüne dek engellediği yüzlerce kazadan herhangi biri. Tesla'nın kazayı engellemesi, kaza yapması kadar ilgi çekmediği ve bu tür vakalar her zaman kayıt altına alınmadığı için bir süre daha "Otonom araçlar ne kadar güvenli?" sorusu kamuoyunu meşgul etmeye devam edecektir.