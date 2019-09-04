Tesla'nın Otopilot Sisteminde Güvenlik Zaafiyeti Olabilir mi?

Tesla'nın geçtiğimiz yıllarda sürüşü bambaşka bir seviyeye çıkarıp otopilot sistemini dünyaya duyurması üzerine önce çok heyecan duyulsa da son zamanlarda karşımıza çıkan kaza haberleri ile bu sistemin ne kadar güvenilir olduğu sorgulanmaya başlandı.

Geçtiğimiz sene otoyolda gerçekleşen bir kamyon kazasının tutanağı, Ulusal Taşımacılık ve Güvenlik Kurulu tarafından açıklandı. Kazaya karışan Tesla Model S sürücüsünün, otopilota fazla güvenmesi nedeniyle dikkatsiz bir sürüş gerçekleştirmesinin kazanın en büyük nedeni olduğu belirtildi. Araştırmacılar kazanın bir diğer nedeninin de, otopilotun şoförü sürüşe dikkat etmeyecek kadar fazla izin verilen bir şekilde tasarlanması nedeni olduğunu söyledi.

Kazada kimse yaralanmamasına rağmen, son zamanlarda Tesla sahiplerinin otopilot kullanırken fazlaca kaza haberlerine karışması, medyada tepkiye yol açtı. Tesla ise otopilot kullanılan sürüşlerin, arabayı kendi kullanan sürücülere nazaran daha güvenli olduğunu ısrarla söylüyor.

Otopilot Nasıl Çalışır?

Tesla’nın otopilotu 2. Seviye Yarı Otonom Sistem adıyla biliniyor. Bu da hız sabitleyici, otomatik park etme ve otomatik şerit değiştirebilme anlamına geliyor. Bütün bunları yapabilmek için onlarca sensörden oluşan bir sensör takımı, 8 kamera, radar ve ultrason kullanıyor.

Araç güvenliği uzmanları, otopilot gibi uyarlanabilir hız kontrol sistemlerinin kazalara karışmamak adına yüksek oranda radarlara güvendiklerini belirttiler. Radar, her ne kadar hareket eden cisimleri algılamakta iyi olsa da bu sistemin sabit cisimleri fark etme konusunda zayıf noktalara sahip olduğunu söylemek gerekir. Bu noktada güvenliği sağlama açısından diğer cihazların devreye girdiğini görüyoruz.

Tesla’nın Kaza Hakkında Açıklamaları

Tesla CEO’su Elon Musk “Ortaya çıkan bu otopilot kazalarının çoğunluğu, belki de tamamı, sürücülerin fazla özgüveninden kaynaklanıyor” diyerek otopilota henüz bu derecede güvenilmemesi gerektiğini belirtti.

Tesla sözcüsü, sürüş ile daha fazla ilgili kalınmasını sağlamak için otopilot uyarılarını sürekli olarak görmezden gelen sürücülerde otopilotun sistematik olarak kapatılması üzerine çalışmalar yapıldığını ve bu şekilde daha güvenli bir sürüş gerçekleştirileceğini belirtti. “Söz konusu olaydan bu yana sistemimizi daha güvenilir kılmak için yapılan uyarılar üzerine ve otopilotun aktif olma koşulları hakkında yeni güncellemeler yaptık” diyerek sözlerine devam eden Tesla yetkilisi, en kısa zamanda güvenlik zaafiyetlerini kapatacaklarını belirtti.