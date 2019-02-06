Tesla'nın Sürücüsünü Ölümden Kurtardığı Anlar (Video)

Her ne kadar birçok kesimden çeşitli eleştiriler alsa da Tesla'nın otomatik pilotu bir kere daha hayat kurtardı.

Tesla Model 3 sahibi bir adam, aracın otomatik pilotu sayesinde ölümden döndü. Kazayı hemen sezinleyen otomobil, sürücünün herhangi bir hareketi olmaksızın kendini bir anda otomatik pilota aldı ve kazayı engelledi.

Amit isimli genç adam, I-95 karayolunda yola devam ederken bir anda önüne başka bir araç kırdı. Muhtemelen Tesla Model 3 durumu hemen fark edip direksiyonu ele almasa, adam ve diğer araçtaki kişi/kişilerin hayatına kast edecek çok ciddi bir kaza yaşanabilirdi.

Amit'in olay anına dair açıklamaları:

"Gümüş renkli arabayı geçtiğimi ve otomobilin bir anda alarm sesi vererek sola kırdığını hatırlıyorum. Direksiyon simidinin alt kısmından tutuyordum ve böyle ani bir hamleyi yapabilmem imkansızdı. Durumu fark ettiğimde otomobil hem manevrayı yapmış hem de tekrardan kontrolü ele almıştı."

İşte o anlar: