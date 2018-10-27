Tesla'nın Otopilot'u Son Güncellemeyle Şerit Değiştirebilir

Tesla geçen hafta yayınladığı Otopilot Versiyon 9 güncellemesiyle araçlarına birçok özellik getirmişti.

Tesla'nın bu ay başlarında araçları için yayınladığı Otopilot Versiyon 9; yolu izleyen araç içi kamera, araç park halinde iken oyun oynayabilme ve navigasyon sistemine yönelik güncellemeler içeriyordu. Bir blog gönderisinde ortaya çıkan bilgiler, Tesla'nın yeni Otopilot Versiyon 9 güncellemesini takip eden ek güncellemenin içeriğini ortaya koydu.

Tesla'nın dediğine göre; araçlar şerit değiştirme önerileri, şerit değişikliği, tâli yol önerileri, otoyoldan çıkış önerileri gibi rota seçeneklerini sürücü gözetiminde değerlendirerek kendi kendine bu yollara yönelebilecek. Tamamen bağımsız bir sürüş yine de sağlanmayacak. Tesla'nın araçları bu seçenekleri sürücünün ekranında belirtecek ve eğer sürücü buna onay verirse araç önerilen işlemi gerçekleştirecek.

Tesla bu güncellemenin ardından sürücüleri yine de dikkatlerini yola ve sürüşe vermeleri konusunda uyardı. Güncelleme ile gelen "öneri" özelliğinin nasıl kullanılacağı konusunda bir video da paylaşan Tesla, sürücülerinden oldukça olumlu geri bildirimler aldı. Tesla'nın Otopilot sistemi çevresini sahip olduğu; kameralar, sensörler ve radar ile algılamakta ve bunlardan topladığı bilgileri kullanarak aracı doğru şekilde yönlendirmekte.

Tesla'nın sahip olduğu her araç, topladığı bilgileri direkt olarak Tesla'nın sunucularına iletmekte. Bu sayede Tesla araçlarından herhangi biri bir yolu daha önce geçtiyse, ondan sonra aynı yoldan geçecek bir Tesla araç ne ile karşılaşacağını bilebilmekte. Tesla araçlarının kendi kendilerini tamamen sürebilmesinin şu an itibariyle mümkün olduğunu ancak hâlâ geliştirmelerin devam ettiği de belirtiliyor.