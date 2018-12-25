Tesla'nın Yeni Model 3'lerinde Kalite Sorunları Devam Ediyor

Sık sık üretim kalitesinin düşük olmasından dem vurulan Tesla Model 3’ü, kamyondan indirildiği gibi inceleyen YouTuber Jason Fenske ve Engineering Explained, gördüklerinden pek de memnun değiller.

Tesla Model 3’ün kalite konusunda yaşadığı sorunlar epeydir konuşuluyor. Özellikle de ilk modellerde çok ciddi kalite problemleri göze çarpıyordu. Yeni serilerin daha iyi olacağı bekleniyordu ama görünüşe bakılırsa Tesla bu konuda yeterince gelişme kaydetmeyi başaramamış.

YouTuber Jason Fenske, yeni Tesla Model 3’ünü satın aldıktan sonra aracı incelemeye karar verdi. Yaptığı incelemede ise aracın bazı kalite sorunları olduğunu fark etti.

Sadece 35 kilometre yol yapmış olan aracın, 2500 dolara mal olan kırmızı boyasındaki kusurlar ve çizikleri gören YouTuber, durumdan elbette ki memnun değildi.

Aracın dış panellerinin arasındaki boşlukları da inceleyen YouTuber, sürücü tarafındaki arka kapı ile aracın arkasında yer alan boşluk 6.8 mm olarak ortaya çıktı. Bu oldukça büyük bir fark. Aracın panelleri arasındaki boşluklar birbirleriyle epey farklı.

Tesla’nın üretim hatalarına verdiği pay, Subaru’nun verdiği paydan çok daha yüksek gibi gözüküyor. En azından Tesla’nın cam çerçeveleri birbirleriyle tam oturuyor.