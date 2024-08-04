Tesla'ya, otonom sürüş teknolojisinin karıştığı ölümlü bir kaza nedeniyle dava açıldı. Ölen motosikletlinin ailesi, şirketin yazılımının yetersiz ve kusurlu olduğunu söylüyor.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Elon Musk yönetimindeki Tesla, otonom sürüş teknolojisi konusunda da en önde olan şirketlerden biriydi. Öyle ki araçlarına bu teknolojiyi entegre ettiğini görüyorduk. Ancak otonom sürüş, her zaman iyi sonuçlarla karşımıza çıkmıyor, kazalara neden olabiliyordu.

Şimdi ise bu konuda şirkete bir dava geldi. Dava, 2022’de otopilot modunda olan Model 3’ün karıştığı bir ölümlü kaza nedeniyle açıldı.

Ölen motosikletlinin ailesi, Tesla’nın otonom sürüşünün kusurlu ve yetersiz olduğunu söylüyor

ABD’nin Utah eyaletinde yaşanan kazada otonom sürüşte olan Model 3, 34 yaşındaki Landon Embry isimli motosikletli bir kişiye çarpmıştı. Embry, maalesef yaşanan bu kaza sonucunda hayatını kaybetmişti.

Şimdi ise Embry’nin ebeveynleri, hem Tesla’ya hem de aracın sürücüsüne dava açtı. Ailesi, aracın otopilot sensörlerinin motosikletin oluşturduğu tehlikeyi tespit etmesi gerektiğini ifade etti. Gelen bilgilere göre Model 3, kaza sırasında 120 km/sa hızla ilerliyordu. Davacı taraf, şirketin yazılımının ve diğer güvenlik özelliklerinin “kusurlu ve yetersiz” olduğunu söylüyor.

Embry’nin ailesi ayrıca Model 3’ü kullanan sürücünün direksiyon başında olamayacak kadar yorgun olduğunu da belirtti. Makul derecede tedbirli bir sürücü veya yeterli bir otomatik frenleme sistemi olsaydı kazanın engellenebileceğini de ekledi. Tesla’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Tesla’nın otopilot sistemini ilk kez bu tarz bir olayla görmüyoruz. Muhtemelen son da olmayacak. ABD polisi, bu hafta daha geçtiğimiz nisan ayında tam otonom modundaki bir Model S’in bir motosikletliye çarpıp ölümüne neden olduğunu açıklamıştı. Şirkete baskılar artarken gelecekte bu konuda nasıl adımlar atılacağını göreceğiz. Davanın nasıl sonuçlanacağı da merak konusu.