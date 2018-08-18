Elon Musk'ın bir YouTuber ile yaptığı röportaj sırasında önemli bilgiler paylaşıldı. Musk, önümüzdeki üç yıl içinde 25.000 dolarlık yeni bir Tesla modelinin üretileceğini açıkladı.

Tesla'nın en uygun fiyatlı aracı olan Model 3, üretim sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Model 3'ün üretim hattındaki tüm zorluklar aşılsa bile araç, 35.000 dolarlık fiyatıyla nispeten pahalı olarak nitelendiriliyor. Elon Musk'ın planları arasında ise daha uygun fiyatlı bir elektrikli araç üretmek var.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın YouTuber Marques Brownlee ile yaptığı röportaj sırasında bahsettiği uygun fiyatlı Tesla'nın fiyatı 25.000 dolar seviyesinde olacak. Yaklaşık üç yıl içinde satışa sunulması planlanan araç hakkında henüz farklı bir detay bulunmuyor.

Otomobillerin bugünü ve geleceği hakkında ilk olarak Wall Street'e özel olarak üretilen oldukça pahalı Motorola DynaTAC telefonundan, bugüne kadar gelişen ve ucuzlayan akıllı telefonları örnek gösteren Musk, teknoloji ilerledikçe fiyatların düşmesi gerektiğini savunuyor. Elon Musk'ın iddiasına göre şu an 35.000 dolar seviyesindeki Tesla Model 3, şirketin "yeteri kadar" kar etmesini sağlayamazken; önümüzdeki yıllarda gelişen teknolojiyle beraber elektrikli otomobil fiyatları çok daha uygun seviyelere düşecek.

Brownlee ile sohbeti sırasında Musk, farklı bir bilgi daha paylaştı. Yeni Tesla Roadster'da dikiz aynalarının bulunmayacağını söyleyen Musk, aracın aerodinamiğini artırmak için böyle bir değişikliğe imza atmak istediğini belirtti. Üretim zorlukları sebebiyle zor günler geçiren Tesla'nın geleceği ise hala aydınlık görünüyor.