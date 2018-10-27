Tesla ile ilgili en büyük sorunlardan biri, şirketin her zaman hızlı bir şekilde büyümek istemesi olmuştur.

Şirketin CEO'su Elon Musk, küresel ısınma gelince hayatın kısıtlı olacağını ve gazlı araçların yerini elektrikli araçlar almazsa büyük bir felaket olabileceğini söylüyor. Bu yılın başında finansal açıdan her ne kadar işler iyi gitmese de Tesla, 2018'in üçüncü çeyreğinde neredeyse 7 milyar dolarlık gelir ve 300 milyon dolardan fazla kâr elde etti. Yaklaşık 10 yıldır elektrikli otomobiller üzerinde büyük çalışmalar yapan şirket, bu sektörde ciddi paralar kazandı.

Şirketin Kaliforniya'nın Fremont şehrindeki fabrikası çok verimli bir şekilde çalışmıyor. General Motors'a 200 bin araç üretmek için neredeyse iki kat işçi çalıştırmaları gerekiyor. Şirket bütün bu araba üretimlerine geçici çözümler bulsa da uzun vadede bu çözümler pek bir işe yaramayacak gibi görünüyor. Fremont'daki fabrikada işlerin iyi gitmesi için şirketin ciddi paralar harcaması gerekiyor. Üstelik bu daha başlangıç. Tesla, önümüzdeki birkaç yıl içinde yılda 1 milyon araç üretmeyi hedefliyor ve bunun için epey para harcaması gerekiyor.

Şu anda Model S Sedan, Model X SUV ve Model 3 Sedan araçlarının üretimine odaklanan şirket, önümüzdeki yıllar da Model Y'nin kompakt SUV modelini üretmeye hazırlanıyor. Şirketin ilerleyen planlarında ise ayrıca bir kamyonet, yeni bir Roadster spor arabası ve yarı kamyon var. Bütün bunların üretilmesi Tesla'nin ciddi paralar harcayacağı anlamına geliyor. Supercharger ağlarını genişletmek için şu anda harcama yapmaya başlayan şirket, ilerleyen yıllarda üretilen araba sayısı arttıkça, hizmet noktalarını geliştirmek için de harcama yapmaya devam edecek.

Eğer Tesla böyle kâr etmeye devam ederse, bu kadar büyük paralar harcamaktan korkmayacaktır. Önümüzdeki yıllarda elektrikli arabalara olan ilginin artması, şirketi bir hayli rahatlatarak daha kolay hareket etmesini sağlayacak.