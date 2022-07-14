Tesla'nın otonom sürüş sistemini geliştiren isim olarak bilinen Andrej Karpathy, şirketten ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın nedeni bilinmezken, Elon Musk, Karpathy'ye iyi dileklerini iletti.

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, bir süredir ciddi bir krizin içerisinde. Şirket, bir süredir işten çıkarmalarla gündemde ve bu süreç bir türlü bitmeyecek gibi görünüyor. Hatta kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Tesla'nın 200 çalışanını daha işten çıkardığından bahsetmiştik. Şimdi yine benzer bir gelişme ile karşınızdayız. Ancak bu kez, taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmuyor gibi görünüyor.

Tesla otomobillerin en dikkat çeken özelliği, sahip olduğu otonom sürüş sistemi. Otomobil tutkunları bilir; bu otomobiller kendi kendini sürebilen bir yapıya sahiptir. İşte bu yapay zeka destekli teknolojinin gelişmesini sağlayan bir numaralı isim olan Andrej Karpathy, Tesla'dan ayrıldığını açıkladı.

2017'den beri Tesla için çalışıyordu

Andrej Karpathy, 2017'de Tesla için çalışmaya başlamış ve otonom sürüş sisteminin başına getirilmişti. Yani Tesla'nın bugünkü pozisyona gelmesinde kilit rol oynamıştı. Ancak artık bu durum değişmiş durumda. Tesla, Karpathy'nin yerine kimi getireceğine dair en ufak bir açıklamada bulunmadı. Andrej Karpathy de geleceğe ilişkin planları ile ilgili bir şey söylemedi.

Yaşanan ayrılığın nedeni bilinmiyor olsa da Tesla ile Andrej Karpathy arasında bir küslük yok gibi görünüyor. Zira konuyla ilgili bir paylaşım yapan Karpathy'nin tweetini yanıtlayan Elon Musk, "Tesla için yaptığınız her şey için teşekkürler! Sizinle çalışmak bir onurdu." ifadelerini kullandı.