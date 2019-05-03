Tesla, Otopilot Özelliği Olan Modelleri İçin İki Yeni Özelli

Tesla'nın uzaktan yazılım güncelleştirme sistemiyle getirmiş olduğu yeni iki aktif güvenlik özelliği sayesinde, otomobillerin şerit değiştirdiği sırada yaşanacak olan kazaları engellemesi hedefleniyor.

Tesla, otopilot özelliği olan otomobilleri için iki yeni özellik duyurdu. Bu özellikler, şirketin daha öncelerden de kullandığı uzaktan güncelleme yardımıyla yapılacak. 2016 yılından sonra çıkan ve otopilot özelliği içeren tüm araçlar bu özellikleri aktif olarak kullanabilecek.

Tesla'nın duyurmuş olduğu bu iki aktif güvenlik özelliği, otomobillerde daha güvenli bir sürüş deneyimi gerçekleştiriyor.

Gelen özelliklerden ilki şeritten ayrılmanın önlenmesi. Bu özellik sayesinde sistem, aracın şerit değişirdiği anda sinyallerin kullanılıp kullanılmadığını denetliyor. Eğer araç sinyal kullanılmadan şerit değiştiriyorsa, şoförün ellerinin direksiyonda olup olmadığı tespit ediliyor. Sistem şoförün, direksiyonu tutmadığını anladığı zaman uyarı veriyor. Bu sırada da aracı normal şeridinde tutuyor. Uyarılar birkaç kez tekrarlanıyor. Eğer sistem yine bir cevap alamazsa bu kez aracı yavaşlatıyor ve ikaz ışıklarını yakıyor.

İkinci özellik ise acil durum şeritten ayrılmanın önlenmesi. Bu özellik sayesinde de araç şeritten ayrılırken çevresel faktörler kontrol ediliyor. Eğer çevrede bir araç varsa ya da araç yolun kenarından gidiyorsa, sistem olası bir kaza analizi yapıyor. Eğer kaza riski varsa araç bulunduğu şeridin dışına çıkmadan yoluna devam ediyor.

Her iki özellikte şoförler tarafından kontrol edilebiliyor. Yani eğer şoför istemezse bu özelliklerin devre dışı bırakabiliyorlar. Yazılım güncelleştirmesi araçlara gönderilmeye başladı. Tesla tarafından yapılan açıklamalarda, bir müşterinin aracı satın aldıktan sonra bile daha güvenli bir hale getirmenin önemli olduğu belirtildi.