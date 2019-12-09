Geçtiğimiz günlerde Tesla Model 3’ün Otopilot modundayken bir trafik konisini kusursuzca geçtiğini görmüştük. Bugün ortaya çıkan görüntülerde Tesla Model 3’ün Otopilot modu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan görüntüdeki gibi kusursuz çalışmadı ve park hâlindeki iki otomobile çarptı.

Elektrikli otomobilleriyle sektöre yön veren Tesla, ayrıca otomobillerindeki yapay zekâ özellikleriyle de sıkça gündeme geliyor. Özellikle Otopilot modu ile devamlı olarak karşımıza çıkan Tesla, otomobillerindeki bu moda devamlı olarak güncelleştirme yayınlayarak yeni özellikler ekliyor ancak yine de Otopilot modu bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor.

Geçtiğimiz hafta bir YouTube kullanıcısının paylaştığı bir videoda Tesla Model 3’ün Otopilot'u, şeridin ortasındaki bir koniyi kusursuzca atlatıyordu ve şeride geri dönüyordu. Bunu yaparken çok pürüzsüz bir şekilde hamle yapan Tesla, aracın içerisindeki kişileri sarsmıyordu ve gayet başarılı bir iş çıkarmıştı. Bugün ortaya çıkan görüntülerde, geçtiğimiz hafta gayet başarılı bir şekilde çalışan Tesla’nın Otopilot’unun bu sefer o kadar da başarılı olamadığı görüldü.

Tesla Model 3, park hâlindeki iki araca çarptı:

Bugün bir Tesla Model 3 sürücüsü, yaşadığı bir olay ile otomobilin Otopilot sisteminin sınırlarını kötü bir deneyim ile öğrenmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinde bir Tesla Model 3, park hâlindeki iki araca çarptı ve durmadan önce yaklaşık 100 metre daha yavaşlayarak ilerlemeye devam etti.

Park hâlindeki otomobillerden biri, Connecticut Eyalet Polisinden bir birime aitti ve kaza olduktan sonra sürücü sorgulandı. Sürücü, otomobili Otopilot moduna aldığını ve kaza olduğu sırada arka koltuktaki köpeğiyle ilgilendiğini belirtti. Eyalet polisi, o sırada sol şeritte parçalanmış bir aracı çektiklerini ve beyaz bir Tesla Model 3’ün doğrudan üzerlerine geldiğini ifade etti. Garip olan, otomobil durmadan önce 100 metre daha ilerlemeye devam etmesiydi.

Kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı ancak Otopilot’un yaptığı hata, üç arabadan daha büyük bir kalabalığa dalabilirdi ve sonuçlar çok daha büyük bir felakete yol açabilirdi. Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, “Bazı otomobiller çeşitli otomatik yeteneklere sahip olabilir ancak şu anda tam olarak kendi kendini kullanma yeteneğine sahip olan kusursuz bir araç bulunmuyor” diyerek şoförlerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Tesla ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yayınlamadı.