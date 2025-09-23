Tümü Webekno
Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Tesla Model Y'nin FSD sistemini test etmek isteyen iki içerik üreticisi, hiç beklemedikleri bir olay yaşadı. Yolda duran dev moloz parçasını göremeyen FSD, Model Y'nin kaza yapmasına neden oldu. Neyse ki herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FSD'nin yeteneklerini test etmeye karar veren 2 içerik üreticisi, Kaliforniya ile Florida arasında bir yolculuk yapmaya karar verdiler. Ancak tamamen FSD kontrolündeki bu yolculuk, daha 100 kilometre bile olmadan yarıda kaldı. Gelin detaylara bakalım.

İçerik üreticilerin fikri durduk yere ortaya atılmadı. Tesla CEO'su Elon Musk, 2016 yılında bir açıklama yapmış ve Los Angeles ile New York arasında tamamen otonom sürüşün 2017 yılı itibarıyla mümkün olacağını söylemişti. Aynı zamanda Tesla hissedarı olan içerik üreticiler de bunu herkese göstermek istemişlerdi. Çünkü daha önce kimse, böyle bir işe imza atmamıştı. Ancak içerik üreticiler, böyle bir karar aldıkları için pişman oldular diyebiliriz.

FSD, yolun ortasında duran dev molozdan kaçamadı, araba havalandı!

İçerik üreticilerin yayımladıkları videoda, yolun ortasında duran dev bir moloz görüyoruz. Hatta içerik üreticiler bu molozu çok önceden fark ediyorlar ancak konsept gereği FSD'ye güveniyorlar. Ancak FSD, ne yazık ki dev moloz parçasını göremiyor ve Tesla Model Y, bu moloza tam gaz çarpıyor. Çarpışma sırasında havalanan otomobil, yapılan incelemelerde hasarlı çıktı.

İçerik üreticilerin açıklamasına göre FSD yüzünden kaza yapan Tesla Model Y'nin süspansiyonlarında hasar var. Ayrıca denge çubuğu bağlantı parçası olan braket de kırılmış durumda. Hatta Model Y, karıştığı kazadan sonra farklı farklı uyarı ışıkları da yakıyor.

Jeep, Çok Sevilen Avenger'ın 4 Çeker Versiyonunu Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı! Jeep, Çok Sevilen Avenger'ın 4 Çeker Versiyonunu Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı!

Yaşanan olay, Tesla'nın otonom sürüş sisteminin henüz yüzde 100 güvenli olmadığını gözler önüne seriyor. Eğer bir Tesla sahibiyseniz FSD'ye güvenip de yol takibi yapmayı bırakmayın.

Tesla Model Y'nin karıştığı kazaya dair görüntüler:

