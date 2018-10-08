Tesla, araçta bulunan kameralar ile görüntü kaydı gerçekleştirebileceğiniz Dashcam özelliğini yayınladı. Özellik, park halindeyken aracınıza çarpanları görüntüleyecek park modu ile daha da geliştirilecek.

Elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden olan Tesla, araçlarına yayınladığı Versiyon 9 adlı yazılım güncellemesi ile Tesla modellerine yeni bir özellik kazandırıyor: Dashcam. Söz konusu özellik, aracın önünde yer alan otopilot kamerasındaki görüntülerin kaydedilebilmesini sağlıyor. Normal şartlarda böyle bir özellik için araç sahiplerinin 1000-1500 TL civarında bir maliyet ile araçlarına sistem kurmaları gerekirken Tesla, bu özelliği bir yazılım güncellemesi ile sunuyor.

Dashcam özelliği nasıl kullanılır?

Tesla, özelliği bir ücret gerektirmeden araç sahiplerine sunuyor olsa da Dashcam’i kullanmak isteyenlerin bazı manuel kurulumları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Öncelikle araç sahipleri, geniş kapasiteli bir USB flaş belleğe sahip olmalılar ve bu bellek, FAT32 ile biçimlendirilmeli olmalı. Ardından flaş bellek içine ‘TeslaCam’ adlı bir klasör oluşturulmalı ve son olarak flaş bellek aracın önündeki USB portlarından birine takılmalı. Flaş bellek takıldığında araç belleği tanıyacak ve durum çubuğunun üzerinde bir Dashcam simgesi belirecektir.

Dashcam, flaş bellek araca takıldığı andan itibaren kayda başlar. Kayıtlar bir saate kadar sürer ve durum çubuğundaki Dashcam simgesine dokunarak son 10 dakikalık görüntüyü arşivleyebilirsiniz. Dashcam şu an için dar bir açı ile yalnızca aracın önünü görüntüleyebiliyor. Dolayısı ile özelliğin şimdilik kısıtlı bir işlevselliğe sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca kullanıcıların söz konusu görüntüleri izlemek için flaş belleği bir bilgisayara bağlamaları gerekiyor. Bu da özelliğin kullanımını zahmetli hale getiren bir diğer nokta.

Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk, paylaştığı bir tweet ile Dashcam’a bir ‘park modu’ özelliği ekleneceğini de belirtti. Birden fazla kameranın otomatik olarak devreye gireceği özellik, araca park halindeyken çarpılması halinde kazanın görüntülenmesini ve kaydedilmesini sağlayacak. Dashcam, şu an için sınırlı bir özellik olsa da geliştirme potansiyeli açısından oldukça faydalı. Özellikle de kullanıcıların bu sistem için 1000-1500 TL ödemeleri gerekmediğini düşünürsek.