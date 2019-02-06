Tesla Ürünlerinin Satıldığı Resmi Amazon Mağazası Açıldı

Elon Musk’ın elektrikli otomobil firması Tesla’nın yeni Amazon mağazasında, firmanın çeşitli ürünleri satılacak.

Tesla’nın ürün gamına çeşitli promosyon ürünleri ve Tesla logolu gündelik eşyalar da eklenmişti. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan firma, yeni ürünlerini satacağı bir Amazon mağazası açtı.

Tesla'nın ürünleri arasında su şişesi, kahve kupası, şapkalar, ceketler gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Bu ürünler şimdiye kadar firmanın kendi sitesi üzerinden satılıyordu.

Otomotiv firmasının şimdi ise bir Amazon mağazası var. Tesla da mağazanın bu hafta başında açıldığını söyledi. Amazon mağazasında sitedeki kadar büyük bir ürün çeşitliliği yok. Şimdilik mağazadaki iki ürün iPhone 8+ kılıfı ve Tesla iPhone X folyo kılıfı. Her iki kılıf da şu anda satışta değil. Aslına bakarsak mağazada bulunan herhangi bir ürün şu anda satışta değil.

Firmanın mağazayı henüz tam olarak oturtmadığından dolayı mı yoksa bütün ürünleri sattığı için mi ürün satışı gerçekleştirmediği henüz bilinmiyor. Tesla’nın kendi sitesinde ise ürünlerin stokları var görünüyor.

Amazon mağazasının akıbetinin ne olacağı büyük merak konusu haline geldi. Bu konudaki gizemin yakın zamanda çözülmesi bekleniyor. Sayfa şu anda kapalı olarak gözüküyor.