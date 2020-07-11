Tesla, S&P 500 Listesinde Kendine Yer Bulabilir

Elektrikli otomobil firması Tesla, Standard & Poor 500 listesinde yer alabilir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde dikkat çekici firmanın hisselerinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Amerikan borsası Wall Street’in en çok tartışılan hisselerinden olan Tesla hisseleri, yakın zamanda oldukça önemli bir noktaya gelebilir. Görünüşe göre elektrikli otomobillerin öncüsü olan firma, S&P 500 listesinde kendine yer bulmaya hazırlanıyor.

ABD borsalarını takip etmek için önemli bir gösterge olarak kabul edilen listede yer alan firmalar, ABD’nin en önemli şirketleri olarak kabul diliyor. Bu listeye girmek firmanın hisselerini ciddi şekilde etkileyebilir.

S&P 500’e elektrikli otomobil firması

Yılın ikinci çeyreğinde elektrikli otomobillere olan talep tahmin edilenden fazla olmuştu. Bu da firmanın 22 Temmuz’da yayınlayacağı çeyrek raporunda kâr açıklayacağı anlamına geliyor. Böylece firma ilk defa dört çeyrek boyunca peş peşe kâr açıklamış oluyor.

Firma bu listeye girmesi halinde hali hazırda listede olan firmaların %95’inden daha değerli olacak. Bu durum, indeksi izleyen yatırımcıların kararlarını önemli şekilde etkileyebilir. Pek çok yatırımcı ve analist için Tesla’nın listeye eklenmesi hiç de beklenmedik değil.

Öte yandan S&P Dow Jones sözcülerinden biri, indekste gerçekleştirilecek özel bir değişiklik olacağı yönündeki iddialara cevap vermeyi reddetti. Bu da henüz S&P için karar verme sürecinin devam ettiğine yorumlandı.

Tesla hisseleri fırlayabilir

S&P Dow Jones’un kıdemli analistleri arasında yer alan Howard Silverblatt, yaptığı açıklamada durumu “.com” dönemiyle karşılaştırdı. 1999 yılında listeye dahil edilen Yahoo, O dönemde firma hisselerinin değeri, Yahoo’nun listeye gireceğinin açıklandığı 30 Kasım ile listeye girdiği 7 Aralık tarihleri arasında tam %64 değer kazanmıştı.

Uzmanlara göre Tesla hisseleri, listelerde bulunmalarının etkisiyle daha çok tercih edilecek ve hemen her yatırım paketinde yer alacak. Ayrıca indekse dahil olduğunda pek çok yatırımcı bu hisseye yönelecek, kısa vadedeki fiyat düzeltmesinden faydalanmayı amaçlayacak.

Firmanın hisselerinin kısa vadede düşeceğine inanarak pozisyon alan yatırımcıların bu pazardaki yatırımları ise 19 milyar doları bulmuş durumda ki bu da bir Amerikan firması için baktığımızda rekor olarak karşımıza çıkıyor. Bu kişilere göre Tesla artık rakiplerin baskısı altında ve Elon Musk da çok güven veren bir yönetici değil.

Tesla hisselerindeki artış devam ederken firmanın uzun vadede hangi listelere ve indekslere gireceği de merak konusu oluyor. Bakalım elektrikli otomobil firması gelecekte büyümesini devam ettirebilecek mi, yoksa büyükler liginde sorun mu yaşayacak?