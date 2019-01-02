Tesla Sahipleri, Akın Akın Porsche Taycan'a Kayıyor

2019 yılında asfalta inmesi için en heyecanla beklenen otomobillerden olan Taycan, şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı.

Porsche'nin üreteceği ilk elektrikli model olan Taycan, daha şimdiden büyük bir ilgiyle karşılaşmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda, potansiyel ön sipariş müşterilerinin 10.000'i aştığı belirtilmişken, Porsche CEO'su Klaus Zellmer, araca ilginin kayda değer bir kısmının Tesla kullanıcılarından geldiğini belirtti.

İşte Zellmer'ın açıklamaları:

"Tesla'ya çok ama çok saygımız var ama eminiz ki birçok Porsche müşterisi, elektrikli batarya, dijital eğlence sistemi gibi Porsche'den bekledikleri birçok şeyi bulamadıkları için başka markalara gittiler. Ancak enteresan olan, Taycan için kayıt yaptıranların yarısından fazlasının daha önce bir Porsche aracı olmamış. BMW, Mercedes ve Audi gibi diğer markalardan gelen çok fazla insan var. Ancak ilginç olan, diğer markalardan en fazla gelenler Tesla müşterileri. Anlıyoruz ki Tesla'ya olan ilgileri, markamıza olan heveslerini engelleyememiş."

Porsche Taycan'dan Dikkat Çeken Detaylar:

Otomobilin ABD satış fiyatının 80-85 bin dolar civarında olması bekleniyor. Bu anlamda Tesla Model S'e ciddi bir rakip geliyor diyebiliriz.

600 beygirlik araç 0-100 KM'ye 3.5 saniyede, 100'den 200 KM'ye ise 9 saniyenin altında çıkabilecek.

2019'dan sonra her yıl en az 25.000 araç satışı bekleniyor.

350kW hızlı şarj sistemine sahip olacak olan aracın 500 KM'ye kadar menzilinin olması bekleniyor.

Taycan'ın 290 KM kadar mesafe alabilmesi için sadece 9 dakika şarj olması yetecek.

Rekabetin her alanda kaliteyi getirdiği bir gerçek. Bu yüzden elektrikli otomobiller için Porsche Taycan'ın piyasaya çıkışının önemli bir dönüm noktası olacağı inancındayız.