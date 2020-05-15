Tesla İstasyonu'ndaki Gizemli Kulenin Sırrı Açığa Çıktı

Tesla, Kanada’da bulunan bir şarj istasyonuna ilginç, gizemli bir kule kurdu. Şarj istasyonunda araçlarını şarj etmek isteyen kişiler tarafından görüntülenen kulenin sırrı çözülene kadar birçok spekülasyon ortaya atıldı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilginç ürünleriyle insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Tesla’nın geçtiğimiz günlerde Kanada’da kurduğu bir gizemli bir kule, araçlarını şarj etmek için istasyona gelen kişilerin dikkatini çekti. Kurulduğunda ne işe yaradığı söylenmeyen kule hakkında birçok farklı iddia ortaya atıldı.

TeslaLondon isimli bir Twitter kullanıcısı, şarj istasyonunun güney batı köşesine kurulan bir kuleyi paylaşarak, zeminin üzerine üç yeni 'kutunun' kurulduğunu ve bu kutulardan gelen elektriğin kuleye iletildiğini söyledi.

Kulenin görsellerine yakından bakıldığında üzerinde bazı havalandırma delikleri olduğu ve içeriğinde bir mekanizmanın yer aldığı görülebiliyor. Yine de kuleyi ilk defa gören sıradan bir kişi için bu detaylar pek de bir anlam ifade etmiyor.

Tesla’nın gizemli kulesi ne işe yarıyor?

Kuleyle ilgili olarak ortaya atılan iddialardan bazıları, kulenin StarLink uygularıyla bağlantılı bir internet sağlayıcı olduğunu ileri sürdü. Aslında bu iddia hiç de mantıksız gelmiyor çünkü Tesla CEO’su Elon Musk, Starlink ile sunulacak internetin kullanıcılarla buluşacağı ilk yerlerden birinin Kanada’da olacağını açıklamıştı. Musk ayrıca, Tesla’nın Supercharger istasyonlarında Wi-Fi hizmeti sunacağını ve şirketin bunun için SpaceX’in Starlink uydusunu kullanmasının mantıklı olacağını da belirtmişti.

Kuleyle ilgili tahminlerde bulunan diğer kişiler ise Supercharger istasyonlarını çalıştıran kabinlere bağlı olduğu için kulenin, şarj istasyonunun pil sistemi ile ilgili bir yapı olduğunu düşünüyorlar.

Bu iddialardan yola çıkan bazı kişiler ise kulenin, Tesla’nın 2021’de üretmeye başlaması beklenen elektrikli kamyonu Tesla Semi’nin şarj edilmesi için kullanılacak Megacharger’ların bir parçası olabileceğini söylediler. Bu iddialara gerekçe olarak ise fazlasıyla çok Tesla Semi siparişi veren Kanadalı market zinciri Loblaws gösterildi.

Tesla, üzerinde pek çok spekülasyon dolaşan gizemli kule hakkında bir açıklama yaparak sis perdesini kaldırdı. Yukarıda görmüş olduğunuz görselle yapılan açıklamada söz konusu kulenin yüksek teknolojili bir baz istasyonu olduğu belirtildi. Böylece Tesla sahiplerinin ütopik iddiaları boşa çıkmış oldu.