2008 yılından beri Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği elektrikli lüks otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla tüm satışlarını internete taşımaya karar verdi. Tesla'nın bu hamlesi, otomotiv satışlarında yeni bir devrimin başlangıcı olabilir.

Elon Musk'ın 35.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak bir Tesla Model 3 sözünün ardından 1 Mart'ta yeni aracını görücüye çıkaran Tesla, aynı gün satış stratejisinde de değişikliğe gideceğini açıkladı. Satışlarını tamamen internete taşıyacağını açıklayan şirketin bu kararı bazı çevrelerce yanlış bir hamle olarak yorumlansa da bu değişiklik, otomobiller için yeni bir satış modeline geçişin başlangıcı olabilir.

Bilindiği gibi çoğu otomobil markası, kendi mağazalarının yanı sıra yetkili bayilerle de anlaşma yapıp araçlarını bu kanallar aracılığıyla da satabiliyor. Tesla ise bayi satışlarını tercih eden üreticilerden biri değil. Elektrikli araç üretiminde başı çeken üretici, bu zamana kadar doğrudan satış modelini benimsemişti.

Yapılan basın toplantısında konuşan Elon Musk, insanların internet üzerinden alışveriş yapmayı sevdiğini söyledi. Daha önceki Tesla satışlarına bakacak olursak Elon Musk'ın haklı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Tesla satışları büyük oranla internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

Tesla, daha önce gerçekleştirdiği birçok yenilikle olduğu gibi yine otomotiv endüstrisinde bir değişime öncülük edebilir. Elektrikli araçların kabul görmesinde büyük pay sahibi olan şirket, hiçbir üreticinin cesaret edemediği yenilikleri gerçekleştirmesiyle biliniyor. Tesla'nın yeni satış modelinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.