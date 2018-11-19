Tesla Semi Daha Piyasaya Çıkmadan Büyük Bir Kontrat Aldı

Tesla'nın ürettiği Tesla Semi kamyonlar piyasaya gelecek yıldan önce çıkmayacak ancak bir başka büyük sipariş daha kapmayı başardı.

Albertsons Companies, yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda Tesla'dan 10 elektrikli araç siparişi verdiklerini açıkladı. Bu kamyonlar Güney Kaliforniya hattında kullanılacak. Bizim için çok tanıdık bir firma olmasa da Albertsons Companies ABD'nin sayılı ilaç ve gıda satıcıları arasında yer alıyor.

Şirketin taşıma kolu başkan yardımcısı Tom Nartker yaptığı açıklamada hedeflerinin sürdürülebilir ve verimli bir tedarik zinciri oluşturmak olduğunu açıkladı. Bu ilk kamyonlar pilot olarak kullanılacağını söyleyen Nartker, karbon ayak izlerini küçültmeyi planladıklarını söylüyor.

Şirketin ülke çapında hizmet veren tedarik ve lojistik ağında 1400 kamyon bulunuyor.

Tesla'nın yaptığı son açıklamalara göre aracın temel versiyonu 150 bin dolar olacak. 500 kilometreye yakın menzili olan bu aracın dışında bir de 800 kilometre menzilli model var, bu model 180 bin dolardan alıcı bekliyor.

Tesla'nın son yaptığı denemede bir süper şarj cihazı ve bir şarj kablosuna sahip olan bir kamyonun ülkeyi boydan boya geçebilecek gücü olup olmadığı test edildi. Elon Musk bu denemeden pek çok şey öğrendiklerini açıkladı.