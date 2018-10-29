Tesla, Semi Kamyonlarını 2020 Yılında Teslim Edecek

Tesla Semi adlı elektrikli kamyonun bir müşterisi, araçların teslimatı için 2020'yi beklediklerini işaret etti. Bu tarih, Tesla'nın takvimindeki üretim başlangıcından bir yıl sonrasını işaret ediyor.

Tesla Semi, Tesla'nın takviminde önemli yer tutan ve 2019 yılında üretimde olacağı söylenen bir kamyon. Tesla'nın önemli müşterilerinden olmaya aday olan NFI ise 2020 yılını işaret ediyor.

Tesla, Semi için ilk siparişleri 2017 Kasım'da almaya başlamıştı. Üretime başlamak içinse 2019 yılını işaret etmişlerdi.

Pennsilvanya Üniversitesi'ndeki bir summit'te konuşan NFI Endüstrileri Başkan Yardımcısı James O'Leary, 2020 yılında 10 Tesla Semi kamyona kavuşmayı umduklarını söyledi. Tesla'nın kendi takvimine sadık olduğunu belirten O'Leary, Musk'ın bu konuda konuşmadığını da söyledi. Musk gerçekten de geçen ay yapılan bir toplantıda Tesla Semi'de ilerleme kaydettiklerini söylemiş ancak takvimde bir değişiklik yapmamıştı.

Amerikan NFI, elektrikli kamyonlara herkesten daha çok ilgili. Bölgedeki rakiplerinden ortalama 250 km daha kısa mesafelerde çalışan firma için elektrikli kamyonlar oldukça mantıklı bir seçim.

NFI, Tesla'nın dışında Daimler ile eCascade projesinde de beraber çalışıyor. Bu proje de Daimler'in kendi elektrikli kamyon geliştirme projesi. NFI ayrıca Volvo ile de iş birliği halinde.

O'Leary şirket için elektrikli araçların oldukça önemli olduklarını anlatırken Elon Musk'ın da bu konudaki tartışmaları başlatmaktaki önemini vurguladı.

Tesla Semi'lerin Nevada'daki Gigafactory 1 tesislerinde üretileceği tahmin ediliyor, ancak henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.