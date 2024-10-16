Elon Musk'tan son dönemlerde çok konuşulan elektrikli çekici Tesla Semi ile ilgili bir açıklama geldi. Tesla CEO'su, çekicinin küresel pazarlarda satışa sunulacağını açıkladı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, CEO'luk koltuğunda oturduğu Tesla ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Elon Musk, Tesla'nın bir süredir üçüncü taraf firmalarca test edilen elektrikli çekicisi Semi'nin uluslararası pazarlarda satışa sunulacağını duyurdu.

Tesla Semi, oldukça uzun bir geliştirme sürecinden geçti. Yıllar önce piyasaya sürülmesi planlanan çekici, bugün hâlâ tam anlamıyla seri üretime geçemedi. Ancak Pepsi ve DHL gibi firmalar, Tesla Semi'yi çoktan test etmeye başladılar. Hatta daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, DHL'in Tesla Semi ile ilgili paylaştığı verilerden bahsetmiştik. İşte bugün gelen yeni açıklama, bu çekicinin dünyanın dört bir yanında satın alınabileceğini gözler önüne seriyor.

Elon Musk'ın açıklaması şöyle:

Tesla Semi dünya çapında satışa sunulacak.

Daha önce yapılan açıklamalara göre Tesla Semi, ilk aşamada ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan fabrikada seri üretime geçecek. Hatta şirket, bunun için fabrikayı genişletmeye çalışıyor. Eğer her şey yolunda giderse 2025 yılında 50 bin adet Tesla Semi üretimi gerçekleştirilecek. Öte yandan; bundan daha iyisi de var. Elon Musk, bu çekicinin ilerleyen yıllarda Berlin'de de üretilebileceğini söylemişti. Şayet bu gerçekleşirse Tesla Semi, Türkiye pazarına da giriş yapabilir.