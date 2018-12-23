Tesla Sürücülerinin Dörtte Üçü Hız Sınırını Aşıp Ceza Alıyor

Hollanda'nın ulusal istatistik kurumu CBS'nin açıkladığı verilere göre, ülkede Tesla araç sürücülerinin büyük çoğunluğu aşırı hız yüzünden para cezası aldı.

Tesla, araçlarını piyasaya sürerken tüm özelliklerinin yanında hız konusunda da oldukça iddialı davranıyor. Tüm gelişmiş özellikleri de düşününce, her ne kadar şirket içinde yaşanan çeşitli sorunlar ve dönem dönem araçlarla ilgili ortaya çıkan problemler olsa da Tesla araçların sayısının tüm dünyada artışta olduğu bir gerçek.

Ancak Hollanda'nın ulusal istatistik kurumu CBS'den gelen açıklamalara göre Tesla araçlar ülkedeki sürücülerin hızını artırdı. İstatistiklere göre Tesla kullanıcılarının dörtte üçü hız aşımı yaparak para cezası ödemek zorunda kaldı.

Açıklamayı yapan CBS'ye göre elektrikli araç kullanan sürücüler bu deneyime alışık olmadıkları için ne kadar hızlandıklarını 'fark etmiyorlar'. Bu da araçların sürüş deneyiminin dizel ya da benzinli araçlara göre oldukça farklı olduğu anlamına geliyor ve bu yüzden de sürücülerin ilk etapta daha kontrollü davranmaları gerekiyor.