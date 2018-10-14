Tesla, Teslaquila adında bir tekila markası için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli, elektrikli spor otomobiller ve dahasını üreten Tesla’nın çılgın CEO’su Elon Musk, yeni marka tescili girişimi ile yine dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Musk, Cuma günü attığı bir tweet’te Tesla markalı, Teslaquilla adında bir tekilanın “yolda” olduğunu açıkladı. CNBC’nin haberine göre Tesla, Pazartesi günü, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne “Teslaquila” markasının şirket adına tescillenmesi için başvuruda bulundu.

Şirket, bu hususta yorum yapmalarına yönelik gönderilen taleplere herhangi bir yanıt vermemiş olsa da Elon Musk, Teslaquilla prototipinin neye benzeyeceğine dair bir fotoğrafı Twitter hesabından yayınladı.

Teslaquila’nın hikâyesi esasen 1 Nisan’da, Musk’ın bir Tesla Model 3’e yaslanmış halde baygın bir fotoğrafını paylaşmasıyla başlamıştı. Fotoğrafta Elon Musk elinde “iflas” yazan, kartondan bir pankart tutuyordu. 1 Nisan’da atılan Tweet’in tam hali şöyle: “Elon, etrafı ‘Teslaquilla’ şişeleriyle çevrilmiş halde bir Tesla Model 3’e yaslanmış şekilde bulundu. Kurumuş gözyaşlarının izleri yanaklarının üzerinde hala görülebiliyor. Bu geleceğe yönelik bir açıklama değil; çünkü ne anlamı var ki? Yeni Ayınız Kutlu Olsun!” Teslaquila'nın promosyon amaçlı bir ürün mü olduğu yoksa müşterilere mi satılacağı şimdilik belli değil; bekleyip göreceğiz.