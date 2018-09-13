Tesla, Tırdan Sonra Şimdi de Kamyonet Üretmek İstiyor

Elektrikli tır projesi üzerinde çalışmaya devam eden Tesla, gözünü bu sefer de elektrikli kamyonet üretme fikrine dikti.

Tesla, son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara rağmen büyük düşünmeye devam ediyor. Semi tırının geliştirme aşaması devam ederken; Model 7 adlı kompakt SUV'nin de gelecek yıl ortaya çıkması bekleniyor. Bu üretkenlik doğal olarak bizi Tesla'nın yeni projesine götürüyor: Tesla yapımı elektrikli bir kamyonet.

Şirketin CEO'su Elon Musk, kamyonet modeli ile oldukça ilgili görünüyor ve bu aracın, Tesla'nın en üst seviye bataryaları ile yaklaşık 500 km'ye yakın bir sürüş menzili olacağını söylüyor. Araçta 240 voltluk bir priz olacağını da söyleyen Musk, kamyonetlerinin ayrıca Chevrolet, Ford ve RAM'in kamyonetlerinin sunduğu kadar veya bunlardan daha fazla bir çekme gücüne sahip olacağını ifade etti. Burada bahsi geçen "çekme gücü"nün çekiş gücü ile aynı olmadığını ve bu terim ile kastedilenin aracın kendisinden başka araçları veya nesneleri çekme gücü olduğunu belirtmekte fayda var.

Tamamen elektrikli bir kamyonetin bariz avantajları olacağı kesin; zira elektrikle çalışan motorlar oldukça yüksek tork gücüne sahip oluyor, bu da aracın çekiş kapasitesinin artması demek.

Tasarım konusunda Tesla'nın geleneksel kamyonet tasarımlarından biraz uzaklaşacağını beklemek mümkün. Ancak Tesla'yı yoracak olan asıl mesele tasarım veya güç değil, bu kamyoneti pazarlamak olacaktır.

Elektrikli bir kamyonetin ABD'de satılma olasılığı, -hele ki bu kamyonet Tesla gibi pahalı araçlar üreten bir firmadan çıkıyorsa- bu araçlar yerli üretim oldukları için ve yeterince güç ürettikleri için pek yüksek olmayacaktır. Nitekim şu anda piyasayı Ford F-150, Chevrolet Silverado ve RAM 1500 gibi araçlar zaten ele geçirmiş durumda.

Tesla, bu sebeple F-150 alıcılarının aklını çelemese bile ortaya farklı bir araç çıkararak daha farklı bir müşteri yelpazesini hedefleyebilir.