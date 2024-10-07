Tesla'nın bilgi işlem biriminden sorumlu olan Nagesh Saldi, görevinden istifa etti. Robotaksi lansmanına birkaç gün kala yaşanan istifanın nedeni bilinmiyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden bir tanesi, büyük bir heyecanla beklenen robotaksi lansmanından birkaç gün önce istifa etti. Konuya aşina kaynaklara göre bu üst düzey yönetici, doğrudan Elon Musk'a bağlı çalışıyordu.

Tesla'dan istifa ettiği öğrenilen isim Nagesh Saldi. Şirketin bilgi işlem biriminden sorumlu olan Saldi, Tesla'ya 2012 yılında transfer olmuştu. Başta Tesla Model 3 olmak üzere şirketin tüm otomobilleri için çaba sarf eden Saldi'nin neden istifa ettiği belli değil.

Tesla'da üst düzey yönetici kalmadı

Yaşanan bu gelişme, Tesla içerisinde bir kriz olabileceğini düşündürüyor. Çünkü Nagesh Saldi'nin de istifası ile Tesla'nın sadece 3 üst düzey yöneticisi kalmış oldu. Üstelik bunlardan bir tanesi de Elon Musk. Yani şirket, 3 kişinin kontrolünde yönetiliyor.

Tesla'da yaşanan üst düzey istifa ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Taraflardan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.