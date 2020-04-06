Koronavirüs salgını nedeniyle solunum cihazı üretimine başlayan Tesla, YouTube kanalından bir video paylaştı. Paylaşılan video, solunum cihazlarının üretiminin arka planında neler yaşandığını gözler önüne seriyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sektörel bazda da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgının merkez üssü bir süredir ABD ve ülkedeki bilanço, her geçen gün biraz daha artıyor. Ülke, şu ana kadar 337 bin 637 vatandaşında bu virüsü tespit ederken 9.647 ABD'li ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda çok da olumlu bir tablo çizmiyor. Hatta Trump'a göre salgın, ilerleyen günlerde çok daha ağır boyutlara ulaşacak. Hal böyle olunca da ülke genelinde hizmet veren pek çok şirket, salgınla ilgili olarak yapabilecekleri yardımları esirgemiyorlar. Bu bağlamda çalışma yürüten şirketlerden bir tanesi de otomobil sektörünün önemli isimlerinden Tesla.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda, koronavirüs salgını ile ilgili olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdi. Hatta Musk, eğer gerekli olursa ventilatör, yani solunum cihazı üretimi yapabileceklerini açıklamışlardı. Gelen çağrılar, Tesla'yı harekete geçirdi ve şirket, kısa bir süre önce ventilatör üretimine resmen başladı.

Otomobil sektörünün önde gelen isimleri, ventilatör üretimlerini rahatlıkla üstlenebiliyorlar. Bunun nedeni ise fazlasıyla basit; şirketler, ventilatör üretimi yapabilmek için otomobillerinde kullandıkları parçaları tercih ediyorlar. Bu durum, halihazırda mevcut olan parçaların hızlı bir şekilde montajlanmasına imkan sağlıyor ve mümkün olan en yüksek hızda üretim gerçekleşiyor.

Tesla, ürettiği ventilatörlerinde Model 3'ün beynini ve bu aracın bilgi-eğlence sistemini kullanarak hava akış manifoldunu kontrol ediyor. Süspansiyonlu bir hava tankını oksijen karıştırma bölümü olarak kullanan Tesla, ventilatörün denetleyicisi olarak da Model 3'ün dokunmatik ekranını tercih ediyor. Tesla'nın ventilatör üretirken zaten araçları için ürettiği parçaları kullanıyor olması, süreci epey kolaylaştırıyor.

Tesla şimdi, YouTube kanalı üzerinden paylaştığı bir video ile ventilatör üretim sürecinin arka planında neler yaşandığını gösterdi. Bu video, Tesla'nın ventilatör üretimi için hangi parçaları kullandığını ve bu parçaların birleşmesi sonucunda ortaya çıkan ürünü gösteriyor.

Tesla'nın ventilatör üretimini gösterdiği video