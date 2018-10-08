Tesla Yatırımcıları, Musk'ın Twitter'an Uzaklaşmasını İstedi

Attığı garip tweetler ile şirketin hisse değerini sürekli olarak düşüren Elon Musk'a yatırımcılardan bir uyarı daha geldi. Tesla yatırımcıları artık Elon Musk'tan tweetler okumak istemiyorlar.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk, tartışmasız bir şekilde 21. yüzyılın en tartışmalı, popüler ve başarılı iş adamlarından biri. Elon Musk’ı tüm başarılarına rağmen bu kadar çok tartışılan ve eleştirilen bir adam haline getiren şey, düşündüğü herhangi bir şeyi sosyal medya üzerinden herkes ile paylaşmakta herhangi bir çekincesinin olmaması.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ya da kısa adı ile SEC, Tesla konusunda ‘yanıltıcı iddialar’ ortaya attığı gerekçesi ile kısa süre önce Tesla CEO’su Elon Musk hakkında soruşturma başlatmış ve Musk ve Tesla’ya toplamda 40 milyon dolar ceza kesmiş, üstelik Musk’ın görevinden istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

Söz konusu cezanın ardından Twitter üzerinden yine çok tartışılan bir tweet atan Musk, ‘‘Açığa Satış Yapan Zenginleştirme Komisyonu (SEC) inanılmaz işler yapıyor. Bu yüzden isim değişikliği oldukça yerinde.’’ ifadeleri ile SEC’e karşı öfkesini kusmuştu. Musk, attığı tweet ile öfkesini bir nebze yatıştırmış olsa da yatırımcıları aynı fikirde değil.

Musk’ın tweetine yanıt veren bazı Tesla yatırımcıları, Musk’ın artık Twitter’dan uzak durması gerektiğini ve SEC’in Tesla’nın düşmanı olmadığını anlaması gerektiğini söylediler. Elon Musk, geçtiğimiz dönemde de pek çok farklı kişi ve kurum hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, hem fazlasıyla tepki çekmiş hem de Tesla hisselerinin değer kaybetmesine neden olmuştu.