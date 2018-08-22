Tesla Yatırımcısı Ross Gerber: Apple, Gücünü Artırmak İçin Tesla'dan Hisse Satın Almalı

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Tesla'nın baş yatırımcılarından birisi olan Ross Gerber, Apple için çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Gerber Kawasaki'nin kurucusu ve aynı zamanda CEO'su olan ve bununla birlikte gelecek vaat eden şirket Tesla'nın baş yatırımcılarından Ross Gerber, Apple'a tavsiyelerde bulundu. 
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CNBC ile yaptığı röportajda Apple'ın Tesla'dan en az %5 hisse alması gerektiğini savunan Gerber, bu gelişmenin iki şirket için de yararlı olacağını söyledi. Finansal açıdan zor günler geçirse de son zamanlarda bu durumu bir nebze de olsa düzelten Tesla için Gerber şu sözleri söyledi: "Elon Musk'ın sorunları genelde operasyonel. Geçmişte aynı sıkıntılar nedeniyle Steve Jobs, Tim Cook'u işe almıştı. Cook bu rol için mükemmeldi. Geçmişte Apple ve Tesla bir araya gelmedi çünkü Musk'ın Apple'a ihtiyacı olmadı ama aşikâr ki Elon'ın şimdi yardıma ihtiyacı var."

Tesla'nın operasyonlarda inovasyon eksikliğine sahip olduğu kanısına varan Gerber, Apple'ın da benzer süreçten geçtiğini söyleyip "Apple'ın bundan beş yıl sonra nerede olacağını bilmiyorum. Gelecek 10 yıl içerisinde telefonların öncelikli cihaz olacağını zannetmiyorum" dedi. 
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Her ne kadar sözlerinde haklı olsa da önümüzdeki günlerde Apple'ın böyle bir hamle yapacağını düşünmek epey hayalperestçe geliyor.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tesladab-konusulacak-apple-yorumu-40934982
Etiketler: apple, tesla, ross gerber
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