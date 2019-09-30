Tesla, Yeni bir Sıvı Soğutmalı Şarj Konektörü Patenti Aldı

Tesla, süper şarj istasyonlarında kullanılacak yeni bir sıvı soğutmalı şarj konektörü tasarımının patentini aldı. Şirket, patentini aldığı tasarımı hangi şarj istasyonlarında ve ne zaman kullanacağını açıklamadı.

Hızlı şarj olabilen elektrikli araçların geliştirilmesi ile beraber şarj istasyonu üreticilerinin daha güçlü hızlı şarj istasyonu geliştirmeleri gerekiyor. Hızlı şarj istasyonlarının en büyük sorunlarından biriyse şarj esnasında fazlasıyla ısınmaları. Tesla, kendi hızlı şarj istasyonlarının ısınma sorununu çözecek bir konektör tasarımının patentini aldı.

Tesla, V3 şarj istasyonlarını piyasaya sürerken, şarj cihazlarında bulunan hava soğutmalı kabloları daha hafif, daha esnek ve daha verimli şekilde güncellediğini açıklamıştı. Şirket şimdi de şarj istasyonlarında bulunan konektörleri sıvı soğutmalı konektörlerle güncelleyecek.

Tesla, tasarımı “Sıvı Soğutmalı Şarj Bağlayıcı” olarak isimlendirerek patent başvurusunda bulundu. Patent başvurusunda sıvı soğutmalı konektörler şöyle anlatıldı: “Şarj konektörü bir ilk elektrik soketi ve bir ikinci elektrik soketini içerir. Bu ayrım birinci manşon ve ikinci manşon ile sağlanıyor. Birinci manşon birinci elektrik prizine eş merkezli olarak bağlanırken, ikinci manşon ikinci elektrik soketiyle eş merkezli olarak birleşir. Birinci ve ikinci elektrik soketlerini, birinci ve ikinci manşonların içine almak için bir manifold kullanılır. Manifold düzeneğinde bir giriş kanalı, dış kanal ve iç alan arasında bir sıvı akış yolu bulunur.”

Tesla, patent başvurusunun ardından mevcut V3 şarj istasyonlarının ya da hangi istasyonların bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağını açıklamadı. Ancak Tesla, yeni konektörlerin daha verimli olacağını söylüyor. Tesla, patent başvurusunu geçtiğimiz hafta yaptı.