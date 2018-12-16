Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın daha büyük boyutta bir batarya üretmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de bataryanın olası üretim yeri ve bazı ufak detaylar hakkında yeni bilgiler geldi.

Tesla, kuruluşundan bu yana yaşadığı en çalkantılı ve zorlu seneyi yaşadı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Elon Musk yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etmiş, yerine ise Robyn Denholm geçmişti. Bunun yanında pek çok kaza ve dava haberi de sene boyunca Tesla'nın ana gündemi oldu. Ancak tüm bunlar yaşanırken şirket bir yandan da yeniliklere hazırlanarak kendini güncellemeye devam etti.

Son olarak şirketin yeni ve daha büyük bir batarya sistemi üzerinde çalıştığı bilgileri gelmişti. Son aylarda yangına karşı daha dayanıklı bir batarya üzerinde de çalıştığı bilinen Tesla, belli ki elektrikli batarya konusunda ciddi adımlar atarak üzerindeki kara bulutları dağıtmayı ve hızlı bir ilerleme kaydetmeyi umut ediyor.

Hem daha güvenli hem de daha dayanıklı bataryalar için çalışan şirketin üretimi üzerinde çalıştığı son batarya ise 'Megapack' olarak anılıyor ve 23'5 'x 5'3' ölçeğinde ve yaklaşık 2,673 kWh kapasiteye sahip olacak. Bataryaların üretiminin ise Kaliforniya'daki Gigafactory'de gerçekleşeceği düşünülüyor ve hatta şirketin bunun için fabrikaya özel yeni konteynerler ekletme üzerinde çalıştığı söyleniyor.