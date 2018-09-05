Tesla Roadster ile süper spor otomobil kavramına yeni bir tanım getiren Tesla, Roadster'in yeni basın görsellerini paylaştı.

Elektrikli otomobil endüstrisinde küçük çaplı bir devrim gerçekleştiren Tesla, dünyanın ilk tam elektrikli süper spor otomobili olan Tesla Roadster’in yeni basın görsellerini yayınladı. Söz konusu görseller, alışık olduğumuz kırmızı aracın yanı sıra beyaz Roadster’ın ne kadar çekici bir tasarıma sahip olduğunu da gösteriyor.

Tesla, şirketin ilk süper spor otomobilini en erken 2020 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Fakat şirket, her iki Tesla Roadster sürümü için de ön siparişleri çoktan başlatmış durumda. 200 bin dolarlık baz sürümü almak isteyenler 50 bin dolar, 250 bin dolarlık Founder sürümü almak isteyenler ise 250 bin dolar depozito ödeyerek ön sipariş gerçekleştirebiliyorlar.

Elon Musk’ın açıklamalarına göre Tesla Roadster, sadece 1.9 saniyede 0’dan saatte 100 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. Ayrıca yine Musk’a göre araç, tek şarj ile 1000 kilometre gibi inanılmaz bir azami menzile sahip olacak. Tesla, Roadster’ı piyasaya sürdüğünde araç, en hızlı seri üretim araç olarak tarihe geçecek.