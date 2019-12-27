Sanal dünyayı ellerinizle hissetmenizi sağlayan Teslasuit Glove, tüm vücudu kaplayacak sanal gerçeklik kıyafeti geliştiren Teslasuit tarafından tanıtıldı. Şirket, CES 2020 fuarında hem kıyafetlerini hem de eldivenlerini sergileyecek.

Günümüzde sanal gerçeklik teknolojileri hâlâ gelişmekte olan bir alan. Bu alanda en büyük eksik ise tahmin edebileceğiniz üzere his. Elbette birkaç aygıt sayesinde parmaklarınız gibi bazı uzuvlarınızda biraz da olsa sanal dünyayı hissedebiliyorsunuz ancak tüm vücuda his kazandıracak bir teknoloji henüz piyasaya çıkmadı.

Sanal dünyada hissettiklerinizi vücudun tamamına aktarma hedefiyle yola çıkan Teslasuit, bu bağlamda yeni bir ürün daha tanıttı. Şirketin eldiven şeklindeki Teslasuit Glove isimli yeni ürünü, takan kişinin el hareketlerini tespit ederek geri dönüş sağlayabiliyor.

Teslasuit Glove'un tıp alanından fabrikalara kadar birçok potansiyel kullanım alanı bulunuyor:

Teslasuit Glove, hem şirketin geliştirdiği tüm vücuda his veren kıyafetiyle birlikte hem de ayrı olarak kullanılabiliyor. Şirket, eldivenlerinin sanal dünya hissini vermesi için dokunmayı, hareket yakalamayı, biyometrik verileri ve ‘force feedback’i harmanlandığını açıklamalarına ekledi.

Teslasuit’in yeni tanıttığı eldiven, uzaktan kontrol sistemleri veya tıbbi rehabilitasyon gibi hizmetler için kullanılma potansiyeline sahip. Ayrıca şirket, eldivenlerin gerçek zamanlı veri toplayabildiğini ve böylece kullanıcıların stres seviyelerini veya kalp atış hızlarını ölçebildiklerini aktardı.

Son olarak Teslasuit Glove ürünlerini tanıtan Teslasuit şirketi, Kickstarter’da 2016 yılında başlattıkları kampanya ile birlikte hayata geçirilmişti fakat The Verge’ün daha önce yaptığı bir habere göre şirketin sözünü verdiği tüm vücudu kaplayan sanal gerçeklik kıyafeti projesine son verilmişti.

Teslasuit, CES 2020'de yeni ürünleriyle karşımıza çıkacak:

Son verilme haberlerine rağmen şirket, CES 2018’de kıyafetlerinin tanıtımını yapmış ve tüm vücudu kaplayan sanal gerçeklik kıyafetinin ilk versiyonunu görücüye çıkarmıştı. Kıyafetin kullanıldığına dair birçok video internette bulunmasına rağmen bu kıyafet şu an herkesin kullanımına açık değil.

Sanal gerçeklik kıyafeti yalnızca CES 2018’de gözükmekle kalmadı. Şirket, CES 2019’da da kıyafetlerini gösterdi ve kıyafetlerinin tehlikeli şartlardaki görevler için kullanılabileceğini söyledi. Örnek olarak ise astronot eğitimleri ve acil kaçış eğitimleri verildi. Teslasuit’in hem kıyafeti hem de Teslasuit Glove’u CES 2020’de yeniden sergilenecek.