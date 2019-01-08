NASA’nın uzay aracı TESS, Güneş Sistemi dışındaki üçüncü gezegen keşfini gerçekleştirdi. Yeni gezegen Amerikan Astronomi Derneği Toplantısı'nda tanıtıldı.

Uzayın keşfi konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kendi sistemimiz dışındaki gezegenlerin varlıklarını biliyorduk ancak bu cisimleri keşfedip özel olarak isimlendirmek pek de kolay değildi. Son dönemde yapılan uzay görevleri sayesinde bu alanda ilerleme kaydedilmeye başlandı.

NASA’nın uzay aracı TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) yeni bir gezegen keşfetti. HD 21749b isimli gezegen, 53 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Reticulum takım yıldızının üyesi olan bir cüce yıldızın etrafında dönüyor. Gezegen, bu yıldızın etrafında yörünge çizdiği tespit edilen üçüncü gezegen ve yörüngesi diğer iki gezegenden çok daha uzun. Aynı sistemdeki gezegenlerden bir süper-Dünya olan Pi Mensae b bir yılını 6.3 günde tamamlarken, LHS 3844b adlı kayalık gezegen ise yalnızca 11 saatte bir turunu tamamlıyor. Her üç gezegen de TESS görevinin ilk üç ayında keşfedildi.

Yeni keşfedilen gezegen görece soğuk bir yüzeye sahip. Yıldızı neredeyse Güneş kadar büyük olan gezegende yüzey sıcaklığı 150 dereceye yakın. Gezegenin yıldıza ne kadar yakın olduğunu düşündüğümüzde bu sıcaklık görece düşük kalıyor.

MIT’nin Kavli Institute for Astrophysics and Space Research’ten Diana Dragomir, “bu kadar parlak bir yıldızın çevresinde buldukları en soğuk küçük gezegen” olarak nitelendirdiği gezegenin keşfini oldukça önemli görüyor. O’na göre bağlı olduğu yıldıza bu kadar yakın olup da serin olan gezegenler hakkında çalışmalar yapılabilmesi için önemli bir keşif bu.

Araştırmacılar aynı sistemde ikinci bir gezegenin daha izlerini bulmuş durumdalar ancak henüz kesin bir açıklama yok. Tahminlere göre bu ikinci gezegenin bir yılı yaklaşık olarak 7.8 gün sürüyor. Bulunan gök cisminin gezegen olduğu onaylanırsa TESS ilk defa Dünya boyutlarında bir gezegen keşfetmiş olacak.

TESS görevi iki yıl sürecek. İlk yılda güney, ikinci yılda ise kuzey yarım kürenin gökyüzünü inceleyecek olan uzay aracı, yeni gezegenler keşfetmeye çalışacak. Gökyüzünü sektörlere bölerek tarayan aracın bulguları daha sonra açıklanıyor ve bilim insanları da bu bulgular üzerinde çalışarak yeni gezegenler keşfetmeye çalışıyor.

Uzay aracı bir sektörü 27 gün taradığı için uzun yörüngeli gezegenleri keşfetmesi çok daha zor. O gezegen, uzay aracının baktığı anda sektörde olmayabileceği ya da turunu tamamlamamış olabileceği için araştırmacıların bu tarz gezegenleri keşfetmesi daha zor.